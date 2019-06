La última hora sobre el fichaje de Rafinha

El FC Barcelona y Rafinha tienen varias ofertas sobre la mesa, entre ellas del Betis y el Galatasaray, pero después de consumarse con éxito durante esta semana el intercambio de porteros, Neto Murara y Jasper Cillessen, es el Valencia CF el que tiene la prioridad y más cerca está de hacerse con los servicios del pequeño de los Alcántara, hermano de Thiago y primo aunque no de sangre de Rodrigo Moreno. Así será si finalmente el club de Mestalla no se echa atrás y termina de llevar la operación a su terreno, es decir, de rebajar las condiciones económicas de la operación que el Barça exigía en un principio, alrededor de 15 millones de euros fijos. Un acuerdo en el que tiene mucho que ver la postura del jugador, que después de una temporada casi en blanco y varias lesiones en su carrera ha de elegir muy bien su destino para recalar en un club donde se den las condiciones para relanzar su carrera.

Ese club puede ser el Valencia CF. Denis Suárez y Rafinha son las dos operaciones que Valencia y Barcelona han tratado paralelamente a los fichajes de Neto y Cillessen. Uno de los dos puede acabar definitivamente en Mestalla y todo apunta a que no será Denis, al que en Vigo dan casi por seguro fichaje del Celta. El gallego era sin embargo la opción preferida por Marcelino aunque todo apunta a que el fichaje será el hispano-brasileño, que según las últimas informaciones daría el OK a la oferta del Valencia CF para incorporarse ya dentro de poco más de una semana a la pretemporada.



Una oportunidad

La situación de Rafinha ha cambiado de manera radical en el último año y eso lo convierte de hecho en una buena oportunidad de mercado, así es al menos como lo ven también Mateu Alemany y Pablo Longoria, convencidos de que si sale con un buen precio será un activo deportivo importante para el proyecto deportivo y un buen negocio en el aspecto económico. Valga el dato de que el futbolista coindidió la temporada 2017/18 en el Inter de Milán con Joao Cancelo, ambos cedidos y con opción de compra similar a favor del club italiano. En el caso de Rafinha era entonces de 35 millones más otros tres en variables, esa era su cotización y su precio en el mercado. El Inter se planteó seriamente asumir esa cantidad por el centrocampista aunque finalmente lo descartó después de negociar con el Barça una rebaja. Tampoco ejerció entonces la de Cancelo, por el que hoy tiene la Juventus ofertas de 60 millones de euros.



Lesiones

El caso es que el jugador, tras regresar al FC Barcelona, sufría a finales de noviembre una grave lesión en su rodilla izquierda en un partido frente al Atlético de Madrid, rotura del ligamento cruzado anterior, que le hizo perderse todo el resto de la temporada. Eso, sumado al hecho de que ya tuvo la misma lesión tres años atrás en la otra rodilla más un problema de menisco, ha provocado una merma importante en su cotización, algo que tiene perfectramente asumido el Barça y más en una situación en que el club azulgrana está obligado a vender futbolistas con los que no cuenta para equilibrar cuentas. Es este el aspecto que quiere aprovechar el Valencia CF para llevárselo aunque con ciertas garantías de que no será una inversión ruinosa en el caso de que la recuperación de Rafinha no vaya todo lo bien que se espera. El jugador, en este sentido, recibía días atrás el alta médica en plena negociación con el Valencia CF y está entrenando ya para comenzra la pretemporada con fuerza, posiblemente a las órdenes de Marcelino en el Valencia CF.