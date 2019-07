Vezo se despide de la afición del Valencia CF

Rúben Vezo se ha despedido de la afición del Valencia CF con una emotiva carta a través de sus redes sociales. El central portugués, cuyo fichaje por el Levante UD ya es oficial, ha querido agradecer al club y a su afición el trato recibido los seis años en los que se ha enfundado la elástica blanquinegra.



"Queridos valencianistas:

Llega el momento de decir adiós a una etapa inolvidable de mi corta carrera. Ha sido un honor y un orgullo haber formado parte de un club de la grandeza del Valencia CF.



Gracias por todo el apoyo y cariño que siempre me habéis dado. Llegué siendo un niño con sueños y me voy un hombre con muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir...



Siempre os seré agradecidos por todo... Me quedaré con todo lo bueno que viví en el club y con todo lo bueno que viví en el club y con todo lo bueno que viví en el club y con todas las noches mágicas que he vivido en Mestalla en estas 6 temporadas.



GRACIAS A TODOS y AMUNT



Vezo".