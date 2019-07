Un fichaje que vale por tres en el Valencia CF

El anuncio oficial del fichaje de Jason Remeseiro llegó el primer día del mes de julio. El gallego cambia de bando, deja el Levante UD para jugar en el Valencia CF siguiendo los pasos de Nando, Juanfran, Vicente , Mora y otros tantos que antes que él cambiaron Orriols por Mestalla y viceversa. Su incorporación está negro sobre blanco desde enero –está hecho y firmado– y si no se ha oficializado hasta ahora es porque Mateu Alemany, en aras de la cordialidad con el equipo granota, ha querido esperar primero a que lograra la salvación y después a que el jugador agotara su vinculación contractual, cosa que sucedió el domingo.

Jason ya era libre y el Valencia CF podía anunciarlo, como así hizo. Su llegada, pese a los intentos de los responsables del club de Mestalla por mantenerlo en silencio, estalló a principios de febrero con una noticia de Levante-EMV. No podía llegar viva hasta hoy y provocó un terremoto a nivel interno en el Levante UD. Tito, entonces director deportivo, decía no creérselo –«creo en su honestidad, si estuviera cerrado me hubiera llamado», dijo– y Quico Catalán, presidente, explicaba que después de enviarle un mensaje a Mateu Alemany este le llamó reconociéndole que había interés pero no estaba ni mucho menos cerrado.

El director general trató de proteger al jugador –le quedaban cuatro meses de contrato que se le podían hacer largos– y ahora, una vez concluida la temporada, ha aprovechado el contexto de la negociación por Vezo para informar al Levante UD e intentar que la entidad granota le rescindiera el contrato para poder hacerlo oficial sin necesidad de llegar al mes de julio, sin embargo no ha sido posible. Jason consiguió la permanencia y pese a la presión de su cambio de bando supo disfrutar del momento. Le van las emociones fuertes, tiene un carácter especial. Tanto, que en su entorno han tenido que frenarlo porque estaba como loco por ir a ver algún partido del Valencia CF en Mestalla, aunque fuera de incógnito. Quería sentir la atmósfera del estadio. Y si en casa no podía ser, entonces a domicilio... El futbolista quiso ir también a La Cerámica para ver al Valencia CF ante el Villarreal en la Europa League, pero lo mejor, y así se lo aconsejaron, era dejar que se enfriara todo. Ya tendría tiempo de ir a Mestalla. Con el suyo el Valencia CF hace tres fichajes. Vale por tres. Y es que los responsables del aparato deportivo –en este caso el Mateu y Longoria, aunque es una apuesta de consenso y Marcelino dio el OK a su fichaje– no se atreven a adjudicarle todavía una posición.



Así es el nuevo fichaje del Valencia CF



A Jason, por sus condiciones, lo ven jugando hasta en tres demarcaciones distintas. Lo ven como extremo por cualquiera de las dos bandas, tanto en la izquierda –ofrece continuidad en el trabajo, energía y además puede explotar su golpeo entrando en diagonal– como en la derecha –es ahí donde ha jugado desde la irrupción de Morales, aportando trabajo, energía y sin perder profundidad– y también como lateral, rematando una adaptación al carril –a nivel de mentalidad defensiva–que ha iniciado este curso a las órdenes de Paco López. Jason es un jugador a toda banda, un fichaje a coste cero –en el club consideraban que era una oportunidad de mercado que no podían pasar– que está lleno de soluciones y será Marcelino, en función de la composición final de la plantilla y las necesidades, quien decida.

El club está trabajando el mercado con una composición de plantilla que se basa de entre 13 y 15 jugadores titulares más otros tantos futbolistas que estén preparados para tomar la alternativa y un cupo de jugadores más jóvenes que pueden tener un rol teniendo en cuenta que hay tres competiciones en juego. El de Jason, en resumidas cuentas, es un fichaje muy parecido al de Wass la temporada pasada. El danés ha pasado por tres posiciones distintas y a pesar de que si uno recita el once titular del Valencia CF de memoria su nombre no le sale, está entre los más utilizados de la plantilla. Solo cinco jugadores de campo –Parejo, Gayà, Paulista, Soler y Rodrigo– han jugado más minutos que Wass esta temporada.



Claridad frente a los rumores

Mateu abandonaba días atrás las oficinas del Valencia CF y, atendiendo a los periodistas, afirmó que se va a quedar en la plantilla 19/20. El director general no hace nada por casualidad. En los últimos meses ha habido rumores que decían que el gallego era carne de mercado. Nada más lejos de la realidad. Jorge Sáenz, Salva Ruiz y Vallejo son fichajes con más futuro que presente pero el caso de Jason es distinto. En el club lo ven como un activo valioso. Su virtud diferencial es su golpeo 'dinámico', es capaz de ejecutar disparos o centros en carrera. Es rápido y potente, puede romper hacia adentro o salir con las dos piernas. Está acostumbrado a la exigencia a nivel de nutrición y preparación física y el hecho de no cambiar de ciudad le dará normalidad a su adaptación. Viene con ganas.