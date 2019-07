El Espanyol deja muy claro el futuro de Borja Iglesias

El director general corporativo del Espanyol, Roger Guasch, afirmó este martes por la noche que el delantero blanquiazul Borja Iglesias sólo saldrá del club por la cláusula de rescisión, 28 millones de euros, y explicó que la entidad catalana no tiene "ningún acercamiento" de nadie.

El directivo se mostró intransigente en la postura de fuerza del Espanyol al pedir la cláusula. "Yo diría que sí, cien por cien, es el posicionamiento del club. Borja es un futbolista por el que apostamos muy fuerte el año pasado", afirmó en declaraciones a la emisora catalana RAC1.

Respecto a la reunión de los representantes del atacante con el Betis, Guasch insistió en que a las oficinas del RCDE Stadium no ha llegado ninguna propuesta. "El jugador nos ha dicho que está muy bien en Barcelona y también lo ha comentado en público. El Betis no ha llamado al Espanyol", dijo. Quien sí ha hablado con el Espanyol y con los agentes del futbolista es el Valencia CF, concretamente lo hizo su director general Mateu Alemany, que se limitó a conocer de primera mano las condiciones de un posible traspaso del delantero gallego. El Valencia CF está negociando con el Celta de Vigo para fichar al uruguayo Maxi Gómez, pero tiene a Borja Iglesias en la recámara. Eso sí, no hay negociación con el club perico.

Por otra parte, el dirigente valoró el futuro del central Mario Hermoso en este mercado de verano: "Hubo una oferta del Atlético de Madrid, pero, para negociar, podemos hablar a partir de la cláusula (40 millones). Si, por ejemplo, un jugador vale 50 y te ofrecen 42 más variables, podemos hablar. Pero si te dan 10, no hablamos".