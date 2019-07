Última hora: Así está el fichaje de Maxi Gómez

Maxi Gómez está cada vez más cerca de ser nuevo jugador del Valencia CF. El delantero uruguayo podría convertirse en breve en el tercer fichaje de la plantilla 2019/20 después de los refuerzos de Jasper Cillessen procedente del FC Barcelona y Denis Cheryshev del Villarreal. El Valencia CF y el Celta de Vigo han intensificado las negociaciones en las últimas horas y esperan cerrar el acuerdo después de muchas semanas de intensas negociaciones entre las dos partes. La operación está muy caliente. De concretarse la entidad de Mestalla pagaría 14,5 millones de euros fijos más 1,5 en variables al club vigués más el traspaso de Santi Mina y la cesión del joven central del Tenerife firmado en el mercado de invierno Jorge Sáenz.

El Valencia y el Celta de Vigo siempre fueron optimistas en que la operación llegara a buen puerto. Las dos partes estaban condenadas a entenderse este verano. Maxi Gómez quería dar el salto a Mestalla para jugar la Champions y seguir creciendo como futbolista. Santi Mina, por su parte, veía con buenos ojos su regreso a casa como uno de los abanderados del nuevo proyecto celeste junto a Iago Aspas y Denis Suárez. La voluntad de los dos futbolistas, como casi siempre pasa en el fútbol, se ha impuesto y la operación ha resultado beneficiosa económica y deportivamente para las dos partes.

Mateu Alemany siempre pudo mantener una postura de fuerza en la negociación. El Director General del Valencia contaba con el visto bueno del uruguayo y eso provocó que el Celta se viera obligado a rechazar una suculenta oferta del West Ham de 32,5 millones de euros. El presidente del Celta, Carlos Mouriño, también intentó endurecer la venta de Maxi con unas declaraciones públicas en las que pedía al Valencia acercarse a la cláusula de rescisión de 50 millones de Maxi. Sin embargo, su deseo de fichar a Santi Mina para la operación 'retorno' de los mejores canteranos que en su momento abandonaron Vigo tampoco le permitía tensar la cuerda demasiado de las negociaciones. Las dos partes estaban obligadas a negociar y llegar a un acuerdo como así será en breve.

El propio director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, reconocía a última hora en el acto de presentación de Denis Suárez que la operación Maxi-Mina está avanzada, pero no cerrada: "Estamos avanzando, es cierto que se ha avanzado más en las últimas horas pero todavía no está cerrada. Hay situaciones que hay que cerrar, que van paralela a la negociación. Todavía no está todo cerrado".

Maxi finalizó su participación en la Copa América a principios de penalti después de caer en cuartos de final contra Perú y ahora se encuentra de vacaciones en Uruguay. Ayer por ejemplo colgó en sus redes sociales unas fotografías pescando relajadamente en Paysandu. El jugador está a la espera de que cerrar el fichaje e incorporarse a la pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral en la ciudad deportiva de Paterna. Los internacionales, como es su caso, están citados el proximo 15 de julio y no el 8 como el resto de compañeros.



Jorge Sáenz, cedido

Además del intercambio de delanteros el Valencia pagaría 14,5 millones para compensar la diferencia entre ambos y presta a Jorge Sáenz dos temporadas con una opción de compra para el club vigués. Marcelino quiere confeccionar una plantilla con experiencia y calidad contrastada al máximo nivel y el joven central tinerfeño no entraba en sus planes. Desde hace semanas el club le buscaba un paso intermedio en primera división que le permitiera tener minutos y seguir creciendo en la élite. El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, tenía buenos informes del internacional sub-21 y ha hecho fuerza para incluir al futbolista en una operación que deja a todos contentos. Todos salen ganando.

El Valencia CF reforzará la delantera con el fichaje de Maxi pero sigue atento al mercado para firmar a un segundo punta de primer nivel que ayude a dar un salto a la parcela ofensiva. El club continúa trabajando en paralelo al fichaje del internacional uruguayo. Por ejemplo, el atacante del Lille, Rafael Leao, encaja en el perfil de delantero rápido y dinámico que busca el club y es una de las propuestas que está encima de la mesa. Después de Maxi llegará otro. El club trabaja en ello.