La cariñosa despedida de Carlos Soler a Toni Lato

La cesión de Lato al PSV Eindhoven trae las primeras reacciones en la plantilla valencianista. Carlos Soler echará de menos al que ha sido su compañero de equipo durante 14 años. Así lo manifestó el actual '8' del Valencia CF en las redes sociales. "Se me va a hacer muy raro no tenerte cerca amigo, pero sé que te va a ir muy bien porque no te mereces menos. ¡A romperla!", ha comunicado Soler al que ha sido su compañero de batallas en el campo.



En la misma publicación recurre a dos imágenes que demuestran el vínculo de ambos canteranos. Una de las fotografías corresponde a cuando Soler y Lato jugaban juntos en las categorías inferiores del Valencia CF. Mientras que la otra instantánea corresponde al partido de Europa League de esta campaña en Mestalla ante el Villarreal. En dicho partido, Toni Lato fue el autor de uno de los goles y en la imagen se ve la celebración de ambos en dicho tanto.



Algo similar a la portada de Superdeporte del pasado miércoles 3 de julio. Este periódico también utilizó la misma fotografía en divisiones inferiuores de Soler y Lato: así como una de la celebración del gol de Lato frente al Villarreal. El titular de la misma rezaba "Volverás" cuando todo parecía que no era una cesión al PSV sino un traspaso.





Por primera vez en 14 años nos toca separarnos.

Se me va a hacer muy raro no tenerte cerca, amigo. Pero sé que te va a ir muy bien porque no te mereces menos.

¡A romperla! ?????? @ToniLato3 pic.twitter.com/kEE5CcpGhV — Carlos Soler (@Carlos10Soler) 5 de julio de 2019