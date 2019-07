Caso Maxi Gómez: Santi Mina espera que "todo se resuelva de la mejor manera"

Mientras la operación de Maxi Gómez al Valencia CF y Santi Mina al Celta de Vigo está encallada por la aparición repentina del West Ham inglés, el delantero gallego ha hablado de su futuro y de las posibilidades que hay de que termine jugando en el conjunto de la provincia de Pontevedra.



En declaraciones a la televisión autonómica de Galicia, Mina asegura que lo que quiere es jugar, algo que en el Valencia CF ha tenido complicado en las cuatro temporadas que ha jugado: "Yo he jugado Champions. He ganado un título en el Valencia CF pero lo que quiere un futbolista es jugar domingo a domingo y darlo todo en el césped. El interés que demuestra el Celta por mí es grandísimo. Con Aspas tengo buena relación, siempre hemos mantenido contacto".



El delantero gallego asegura que la operación no está cerrada pero guarda esperanzas de que se cierra finalmente porque lo que desea es regresar al Celta de Vigo, de donde lo fichó el Valencia pagando la cláusula de rescisión de diez millones de euros: "Ahora mismo pertenezco al Valencia. Hay un interés muy fuerte del equipo que es mi casa y esperemos que se resuelva de la mejor manera. Estoy a punto de venir para el Celta. Está claro que no está hecho".



Celta y Valencia CF pactaron este jueves el traspaso de Maxi al Valencia CF por 14,5 millones de euros fijos y 1,5 en variables, más Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz, pero ha aparecido el Wests Ham de la Premier League, que tras vender al delantero Arnautovic, ha hecho una oferta suculenta al futbolista. La operación está en el aire porque el agente del jugador, Jonathan Barnett, reclama ahora mayor comisión, es decir, reclama la comisión que él ganaría si a Maxi Gómez lo fichara el West Ham.