Primeras palabras de Toni Lato tras cerrarse su cesión al PSV

Una vez que se ha hecho oficial la cesión de Toni Lato al PSV Eindhoven, el de la Pobla de Vallbona habló por primera como jugador rojiblanco. "Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí", ha comentado el futbolista a préstamo por el Valencia CF. Asimismo, Lato eligió al cuadro neerlandés al creer que " era la mejor opción, la oferta tenia un recorrido y yo quería estar aquí, llevaba tiempo pensando en venir al PSV. Va a ser lo mejor para nosotros y tengo ganas de empezar".







Cabe recordar que antes de marcharse al conjunto de Eindhoven, Toni Lato extendió su vínculo con el Valencia hasta 2023. Una trayectoria en el club que le vio crecer la cual el carrilero zurdo espera " poder aportar lo mismo aquí para conseguir todos los objetivos". El antiguo '15' blanquinegre está "listo, ahora iré a conocer a mis compañeros y a entrenar para estar en la mejor forma posible para llegar a tope al siguiente partido".





First day at the office ??#ToniEsRojiblanco #PSVinVerbier pic.twitter.com/MCNS8ps8x7