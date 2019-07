Abdennour, fuera de la pretemporada

Finalmente Aymen Abdennour no vestirá de corto este lunes en Paterna. El Valencia CF ha comunicado la lista de los jugadores que se esperan en la primera jornada de entrenamiento programada para este curso. En ella no aparece el tunecino, tal y como deseaban desde el propio club. Tanto Abdennour como Nacho Gil no tienen un plazo de retorno fijado. Según el comunicado del Valencia ambos futbolistas, con contrato con la disciplina blanquinegra, "se incorporarán en una fecha por determinar".

La no incorporación de Abdennour al inicio de la pretemporada cumple con los propósitos del club. Desde el Valencia CF querían hacer todo lo posible, dentro de un marco legal, para impedir que el central africano volviera a vestir los colores blanquinegros. Cabe recordar que Aymen rechazó al Brescia italiano, único club con el que los de Mestalla llegaron a un acuerdo para su traspaso.