"Cuando apareció la posibilidad del Valencia CF, no escuché otras ofertas"

Jason Remeserio ha sido presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Valencia CF. El ex jugador del Levante UD se ha incorporado al trabajo de pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral, y asegura que su intención es quedarse en la plantilla y no salir cedido. Esta es la rueda de prensa de Jason en su presentación como jugador valencianista.

¿Cómo fue tu fichaje? ¿Cómo te enteraste?

Los agentes son los primeros que hablan con el club, empiezan las negociaciones y desde el primer día que sale la palabra Valencia cerré otras puertas que se me habían abierto, es un paso muy importante y estoy muy ilsuionado.

¿Cómo han sido todos estos meses viviendo en el otro club de la ciudad? ¿Cómo lo has llevado?

Es una situación diferente, no diría que ni fácil ni difícil, es diferente y hay que saber llevarla, fueron cuatro meses que yo sabía que estaba casi todo hecho, pero le di normalidad al asunto, estaba centrado en conseguir el objetivo con el Levante y poco más, con las intenciones de dejar al club en primera y salir lo mejor posible.

¿Eres concientes de la mucha competencia que hay en la derecha con Soler, Ferran, Wass...?

Yo siempre digo que la competencia siempre es buena porque hace que no te relajes, vengo con ganas de trabajar, de ganarme un puesto, de jugar lo máximo posible y ganarme un sitio.

¿Has hablado con Marcelino? ¿Un mensaje para los aficionados del Levante?

No no he hablado, pero el miércoles ya me veré la cara con él. Sobre el Levante, lo que dije, intenté salir de la mejor forma posible, lo di todo, me comporté de forma profesional y no me pueden reprochar nada, ahora ya pensando en el Valencia y con ganas de ilusionar a la gente aquí.

¿Te ves en todo momento quedándote en el Valencia?

Mi intención es quedarme, no tengo intenciones de salir cedido, es difícil que te llegue esta oportunidad y no quiero desaprovecharla, quiero triufar y estar aquí cuantos más años mejor.

¿En qué posición te ves jugando?

El año pasado roté en muchas posiciones, mediapunta, derecha, izquierda, de extremo, de carrilero por el cambio de sistema, pero soy un futbolista de ataque, el año pasado jugué de carrilero y he mejorado mucho en facetas defensivas, me siento un jugador que puede jugar en muchas posiciones y pudo aportar mucho en cada zona del campo.

¿El club te ha comunicado la firmeza de que te vas a quedar?

No me han dicho ni que me vaya a quedar ni que vaya salir cedido, pero si un club tiene tanto interés en que venga es que cuentan contigo y yo solo quiero quedarme aquí.