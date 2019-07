Denis Suárez carga ahora contra el Valencia CF

El ya futbolista del Celta de Vigo, Denis Suárez, ha tenido unas duras palabras hacia el Valencia CF. O mejor dicho, hacia el director general del Valencia CF, que no hacia su entrenador, Marcelino García Toral.

En una entrevista concedida a la televisión autonómica de Cataluña, TV3, Denis se ha mostrado dolido porque considera que el club de Mestalla no hizo la fuerza suficiente para ficharlo. Estas son las palabras del centrocampista gallego: "Se han dado diferentes circunstancias. Estoy muy agradecido a Marcelino y lo voy a decir siempre, es el mejor entrenador que he en toda mi carrera. Ha insistido mucho en que fuese al Valencia CF pero creo que la insistencia que él mostraba no era la misma que tenía el club realmente. En ese aspecto me ha decepcionado un poco la dirección deportiva que tiene el Valencia CF porque no ha creído en mí, porque ha dudado de mí en aspectos extradeportivos que no estoy dispuesto a consentir. Se duda de mí extradeportivamente cuando yo he sido un chico superprofesional que dedica todo su tiempo al fútbol y a cuidarse. Eso me ha dolido".