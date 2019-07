Mensaje del presidente del Valencia CF sobre los fichajes

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha hablado en la presentación de Jason Remeseiro como nuevo jugador valencianista y ha dejado varios mensajes. Uno que el ritmo de renovaciones de los abonados es muy bueno, hasta el punto que "si sigue así no habrá opción para nuevas altas", y otro sobre la planificación deportiva, de la que destaca el consenso: "Queremos crecer siendo un club sostenible tomando decisiones desde el consenso y hacer un equipo muy competitivo"

Este es el mensaje del presidente del Valencia CF:

Nos veremos muchas veces en las próximas semanas, estamos aquí para presentar a Jason. Un futbolistas polivalinte que llega para ayudar al equipo donde lo necesite, es el primer refuerzo y un ejemplo más del buen trabajo que se hace en la dirección deportiva del Valencia. Estamos en un mercado loco en el que competimos con clubes que pagan cantidades desorbitadas por futbolistas, el Valencia se mueve con inteligencia en el mercado para lograr fichar a un gran jugador como Jason a coste cero, no es fácil fichar a un jugador de este nivel con la carta de libertad, para llegar a ellos hay que anticiparse a otros clubes y se está trabajando bien. Queremos crecer siendo un club sostenible tomando decisiones desde el consenso y hacer un equipo muy competitivo. Todos estamos ilusionados, desde Peter Lim a la afición como está demostrando en la renovación de abonos, quedan dos días y el ritmo está siendo muy bueno, si sigue así no habrá opción para nuevas altas, solo en la nueva grada joven donde no hay lugar para los violentos como en el resto de Mestalla.