Neto: "Mi ciclo en el Valencia había terminado"

"Mi ciclo en el Valencia había llegado al final", así ha resumido Neto su salida el Valencia en el día de su presentación con el FC Barcelona. "En su momento elegí al Valencia porque era un nuevo ciclo, necesitaba jugar y he podido demostrar mi nivel. Fui muy feliz allí", ha apostillado el nuevo portero culé. "Me siento muy bien a nivel profesional y tener la oportunidad de venir al Barcelona, no se piensa dos veces", ha continuado el meta brasileño. Asimismo, Neto Murara ha reconocido que "es un reto luchar por la Champions cada año. Las ganas por mejorar y crecer también me han llevado hasta aquí". No obstante, el excancerbero del Valencia sabe que será suplente de Ter Stegen, al que muestra mucho "respeto".

Respecto a sus suplencias en las últimas jornadas de LaLiga y la final de la Copa del Rey, Neto se ha considerado "el más feliz del mundo, llego al club que siempre soñé. Tuve unas vacaciones increíbles con mi familia". Cabe recordar que el guardameta no fue convocado con Brasil para la Copa América, que finalmente se adjudicó la 'verdeamarelha'.

Por su parte, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, explicó que "Cillesen quería salir y las ofertas no le gustaban, hasta que llegó el Valencia. Fue la única opción que era interesante para él, quería jugar la Champions". Con esta operación, tanto el Barcelona como los de Mestalla "cuadramos presupuestos que es nuestra obligación como directivos", ha apuntado Bartomeu. Además, el dirigente culé ha añadido que la elección de su nuevo portero se debió a que "el Valencia nos dijo que Neto quería salir y era el mejor portero en el mercado para sustituir a Cillesen". "Conocíamos muy bien a Neto porque lo hemos sufrido en los partidos contra el Valencia, ha hecho grandes actuaciones contra nosotros", ha admitido Bartomeu.