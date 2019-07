Maxi Gómez viaja camino de España pero ojo, ¡el West Ham no se rinde!

Poco a poco va encaminándose todo para que Maxi Gómez termine fichando por el Valencia CF con las condiciones pactadas con el Celta de Vigo el jueves día cuatro de julio de la semana pasada, es decir, 14,5 millones de euros fijos más 1,5 en variables, más el traspaso de Santi Mina y la cesión del central Jorge Sáenz por dos temporadas.

Después de una negociación dura tras la aparición en escena del West Ham de Londres con una jugosa oferta para el futbolista y para el Celta, el Valencia CF ha reconducido la situación tras una reunión de este martes nueve de julio con sus agentes, la empresa Stellar Group, en las oficinas del club de Mestalla.

El siguiente paso a dar por el Valencia CF para rematar la operación era lograr que el futbolista firmara el contrato pero el club se encontró con que Maxi estaba 'incomunicado' de vacaciones en las montañas de Uruguay por lo que todavía no se ha producido la rúbrica. En este sentido, la principal novedad está en que el jugador ya está de camino hacia España si bien todavía no ha firmado el contrato, y por lo tanto tendrá que hacerlo al llegar a la ciudad de València.

Eso sí, dadas la muchas situaciones que está teniendo que sortear en esta operación la entidad valencianista, hasta que no esté todo cerrado, o mejor dicho, todo firmado, se mantiene la cautela porque según ha podidos saber SUPER, el West Ham todavía no ha tirado la toalla y este miércoles sigue ofertando a Maxi Gómez una ficha astronómica para que no fiche por el Valencia CF. Eso sí, con el Celta de Vigo no tiene capacidad de negociar porque el club gallego ya le ha dicho en reiteradas ocasiones que la única posibilidad que tiene para llevarse al delantero uruguayo es pagando los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión depositándolos en la sede de la Liga de Fútbol Profesional.