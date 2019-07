"Rodrigo nos dijo no"

Aurelio De Laurentiis, productor de cine y presidente del Nápoles, ha concedido una entrevista a Corriere dello Sport en la que habla del mercado de fichajes, de las negociaciones con el Real Madrid por James Rodríguez y también del interés por el valencianista Rodrigo Moreno. El dirigente deportivo confirma las informaciones publicadas recientemente por SUPER, según las cuales el delantero ha dicho "no" a la oferta del club del sur de Italia.

Respecto a la posibilidad de hacerse con Rodrigo, De Laurentiis afirma que "él prefiere quedarse en España, nos lo dijo y hemos tomado nota". Según hemos podido confirmar, en la última semana y por insistencia de Carlo Ancelotti, entrenador del Nápoles, el club italiano ha vuelto a insistir para convencer al delantero, pero la respuesta en este caso trasladada por el padre de Rodrigo, Adalberto Moreno, fue la misma.



Rodrigo y su padre acudían días atrás en Andorra al Nike Camp y allí el jugador se sometió a las preguntas de los niños participantes. Una de ellas fue, claro, ¿vas a seguir en el Valencia CF? El delantero sonrió antes de responder "yo creo que voy a seguir, amigo, a no ser que me echen". Y es que Rodrigo Moreno ha mantenido a lo largo del verano una postura así, es decir, no tiene intención de marcharse y mucho menos a un club que no esté por encima del Valencia CF, aunque sabe que en un momento dado el club puede tener una oferta importante y necesidad de vender.