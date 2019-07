El fichaje oficial de Maxi Gómez se retrasa

Hay que esperar. Maxi está fichado pero aún no es oficial. A lo largo de este fin de semana se espera que el Valencia CF comunique su incorporación como miembro a todos los efectos del primer equipo blanquinegro. Con todo el valencianismo expectante, el charrúa por fin será jugador del Valencia después de una semana donde la negociación estuvo a punto de romperse. Tras varios días en los que el traspaso estaba acordado, la firma del uruguayo no llegaba y la paciencia que pedían los directivos se terminaba. Hasta el pasado viernes. Maxi pasó el reconocimiento médico y desde el club confiaban en que la oficialización de su fichaje fuera ayer. Finalmente no ocurrió y el esperado anuncio llegará una vez que Jorge Sáenz supere sus respectivas pruebas médicas con el Celta.

Y es que este fue el problema que retrasó toda la operación Maxi. Desde el club aseguraban que todo está controlado y cerrado. La firma del uruguayo ya no es una traba. Tampoco hay ningún impedimento por parte del Celta de Vigo. El intercambio está claro y definido. Santi Mina jugará en Balaídos y Jorge Sáenz viajará con él pero con billete de vuelta –más 14,5 millones de euros y otro 1'5 en variables–. No obstante, contratiempos de última hora en el préstamo del central tinerfeño impidieron que el anuncio fuera definitivo. La complejidad del traspaso hizo retrasar el asunto más de lo previsto. Desde el Valencia CF apuntaron que son problemas que ocurren en una transferencia de este calibre.



Sáenz espera en Vigo

De hecho, el propio Jorge Sáenz ya estaba el viernes en la ciudad pontevedresa a la expectativa de que todo se concretara. A pesar de empezar el pasado lunes la pretemporada del Valencia, el canario se despidió de los que fueron sus compañeros durante una semana el pasado jueves. Durante la sesión matinal que Marcelino García Toral preparó en el cauce del rio Túria, Sáenz no se encontraba entre los elegidos que disfrutaron de una jornada de trabajo alejada del césped de la ciudad deportiva de Paterna.

Una vez cerrado el traspaso, Maxi todavia no entrenará a las ordenes del técnico asturiano. Al charrúa aún le quedan vacaciones por disfrutar. Cabe recordar que Maxi Gómez viene de competir en la Copa América con su selección. A pesar de no disputar un minuto en el torneo sudamericano, la participación de Uruguay terminó el pasado 29 de junio.

Por este motivo, Maxi volverá a los terrenos de juego mucho más tarde que sus compañeros. Será el 20 de julio cuando el flamante fichaje del Valencia CF vista la elástica blanquinegra y se lleve a cabo la presentación oficial. Tan cerrada está la operación que Maxi Gómez continuará su periodo de descanso tal y como tenía previsto, cerca de casa, en Uruguay. El nuevo jugador del Valencia CF volvió este sábado a territorio charrúa.



Murillo aterrizó en Génova

El Valencia no solo espera oficializar la llegada de Maxi Gómez hoy, también aguarda una salida. La cesión de Murillo al Sampdoria se cerrará en breve. Tan enfilada esta la operación que el colombiano ya se dejó ver este viernes por Génova. El préstamo del colombiano fue anunciado el pasado miércoles por SUPER .

El central cafetero empezó la semana como jugador del Valencia CF. El pasado martes Jeison volvió a los entrenamientos como blanquinegro pero el miércoles ya dispuso de permiso por parte del club para no ejercitarse junto a sus compañeros. La cesión, con opción de compra obligatoria, dejará 14 'kilos' en las arcas valencianistas.