«Ojalá me pueda retirar en el Valencia CF»

"Ojalá me pueda retirar en el Valencia". Así de contundente se ha mostrado el capitán del Valencia CF Dani Parejo en una entrevista a pie de campo del World Padel Tour que se celebra estos días por València. «Yo estoy muy a gusto aquí, al igual que mi familia. Mis hijos son valencianos, para mí sería un orgullo retirarme en el Valencia» aseguraba Parejo. El 'capi' renovó en febrero su contrato con el club de Mestalla hasta el junio de 2022 con una cláusula de 50 millones de euros. El de Coslada se ha ganado el corazón del valencianismo con su compromiso y con su fútbol y atraviesa su mejor momento como valencianista. Es un valenciano más y su futuro, como dice él, para por 'casa'.

Hace más de un mes que finalizó la temporada pero el capitán sigue saboreando todos y cada uno de los momentos que dejó la temporada pasada con la Copa del Rey y la clasificación para la Champions. "Fue un año inolvidable donde nos clasificamos la Champions League por segunda temporada consecutiva que no es sencillo". El jugador se emociona al recordar la Copa del Rey levantada en Sevilla. Cada día que pasa la valora más. "Hacía once años que no se ganaba nada y era el centenario. Fue muy significativo para el club, jugadores y valencianismo", explicaba el capitán blanquinegro. Parejo disfruta de sus merecidas vacaciones entre otras cosas jugando al pádel, pero no cree que "tenga el nivel" en pádel para competir con los profesionales que estaban disputando el partido en esos momentos. Un deporte con el que el '10' valencianista reconoció que «es muy jugable, lo practicamos mucho y lo pasamos muy bien», decía sonriente tras la partida.

A lo que juega y muy bien Parejo es al fútbol. El mediocentro tiene previsto incorporarse a la pretemporada el próximo 15 de julio en la ciudad deportiva de Paterna junto al resto de internacionales. El capitán ha estado varios días en las instalaciones blanquinegras trabajando en el gimnasio, aunque sigue disfrutando de sus vacaciones.

Se las merece después de su gran año.