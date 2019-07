La Agrupació de Penyes celebra la convención con 1.100 peñistas confirmados

Una convención de récord. Como viene siendo habitual en los últimos años, la Sala Rex Natura de Alzira acoge este sábado 13 de julio el acto de la Agrupació de Penyes Valencianistes donde se esperan 1.100 peñistas. Una cifra perfecta para conmemorar un cuarto de siglo celebrando dicho evento que sirve de clavija entre el final de temporada y el inicio de la siguiente. Una vez terminadas las fiestas de los sectores es el momento de reunir a todos los valencianistas en una comida de germanor que siempre sirve de referente por los mensajes esperanzadores que transmiten capitanes, técnico y presidente de turno como punto de partida del curso. Esta vez es el turno de Jaume Doménech, Kondogbia y Kevin Gameiro, secundados por Marcelino García Toral y Anil Murthy.





Aficiones unidas

Aquellos valencianistas que han acudido a la cita se han podido fotografiarse con los tres futbolistas y han conseguido su autógrafo. Pasadas las 13:30 horas Jaume, 'Kondo' y Gameiro han aparecido para el disfrute de los aficionados. El de Almenara ha sido el encargado de ofrecer un discurso para toda la parroquia blanquinegra allí presente. No ha estado solo puesto que tanto Marcelino, como Anil Murthy han hablado a los peñistas. Por su parte, Mateu Alemany no ha podido asistir por problemas personales. Un hecho del que el director general del club ya pidió disculpas a la directiva de la Agrupació.Asimismo, durante la comida se emitirá un video de todas las peñas en el año del centenario y también hablará el presidente,Antes de todo esto, los peñistas también han tenido la oportunidad de fotografiarse con la Copa del Rey conquistada el pasado mayo en Sevilla . Una instantánea para la historia que se completa con la exposición 'Un sentiment etern tour'. Una recopilación de imágenes de los cien años del Valencia CF que ha recorrido todos los puntos de la Comunitat Valenciana. Todo esto estará disponible a partir de las 11.00 horas, una vez abran las puertas de la sala.Cabe destacar la presencia de miembros de la Federación de Peñas del Elche, la Delegació de Penyes del Levante y el presidente de Aficiones Unidas –Afepe–, José Manuel Mateos; mientras que la Agrupació de Penyes del Villarreal no pudo confirmar su presencia. Además, la Asociación de Futbolistas del Valencia estará representada entre otros con Ferrán Giner, Miguel Ángel Adorno, Guillot, Miguel Tendillo, Bossio, Ricardo Arias o Juan Cruz Sol. También estará presente el presidente del Valencia CF Femenino , Salvador Belda, así como directivos del club.Como dato recordatorio, los últimos cuatro años esta cita era el día de la presentación del equipo pero este año la directiva de la Agrupació quería realizarla en julio.