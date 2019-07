Otamendi quiere volver

Puede parecer imposible pero es real, y hasta viable. Difícil, pero viable. El regreso de Nico Otamendi al Valencia CF está sobre la mesa. El defensa argentino quiere volver a jugar con la camiseta valencianista y no valora otras opciones a pesar de que sobre la mesa las hay muy jugosas en todos los sentidos. Por partes.

Otamendi salió del Valencia CF para fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, uno de los proyectos más ambiciosos y atractivos del fútbol mundial. Aquel verano de 2015 aceptó una oferta que se puede calificar de irrechazable, pero se marchó pensando que algún día regresaría. Le marcó Mestalla y sobre todo, le marcó la ciudad de València. "Nico quiere que sus hijos crezcan allí, lo repite una y otra vez. Encontró su sitio en el mundo" dice el familiar con el que ha podido hablar SUPER. Sin duda la voluntad del bravo defensa argentino es el principal motor de esta operación, sin ello, la realidad es que el Valencia CF tiene pocas, o ninguna posibilidad de lograr el fichaje. De hecho, el club de Mestalla solo se lo ha planteado desde este punto de partida, si el jugador quiere y está dispuesto a hacer un esfuerzo, el Valencia CF también, porque a nadie escapa que con él, con Otamendi en el eje de la zaga y su capacidad de contagio y liderazgo, el equipo daría un tremendo salto de calidad en muchos sentidos. A tal efecto, ha habido contactos entre el club blanquinegro y Jorge Mendes, que ya fue el agente que hizo la operación que llevó a Otamendi a la Premier League.

La voluntad del jugador es clave, Otamendi tiene todavía tres temporadas más de contrato con el Manchester City pero desde hace unas no es un fijo para Guardiola, que cuenta con él pero no como titular indiscutible, rol que sí han tenido el español Laporte o el británico Stones, por los que el equipo citizen pagó 65 millones de euros al Athletic por el primero y 55 por el segundo al Everton. Ahora, además, Guardiola está buscando otro defensa central en el mercado, hasta el punto que se ha hablado de que podría pagar hasta 90 millones de euros por Maguire, del Leicester United. Nico está muy agradecido a Guardiola por la oportunidad que le dio de jugar en un equipo como el Manchester City pero quiere ser feliz y cree que solo puede serlo en Mestalla.

Otamendi tiene sobre la mesa ofertas importantes de Arsenal, Atlético de Madrid y París Saint Germain pero él no ha querido ni escucharlas. Su ilusión es regresar al Valencia CF y jugar la Liga de Campeones con la camiseta blanquinegra. El argentino quiere y necesita sentirse querido, y en ningún sitio se ha sentido tan querido y valorado como en el Valencia CF, desde el club, desde la plantilla –todavía mantiene contacto con algunos futbolistas- y sobre todo, desde la grada. El argentino está tremendamente agradecido al cariño que le dio la afición valencianista y está dispuesto a mucho para volver. De momento, el problema está en que el City prefiere negociar con los otros clubes porque, lógicamente, pueden pagar más por el futbolista. Ahora mismo, es una cuestión de dinero, pero no es un problema insalvable. Siempre según el familiar cercano a Otamendi, en estos momentos, el futbolista no sopesa otra opción que regresar al Valencia CF, y hasta que no se hayan agotado todas las posibilidades, no valorará las otras opciones que tiene sobre la mesa por mucho que el Manchester City les dé prioridad. En lo deportivo, el Valencia CF necesita fichar un defensa central porque en estos momentos Marcelino solo tiene a tres, o solo cuenta con tres, Garay, Paulista y Diakhaby.

Si se diera, la llegada de Otamendi le daría un tremendo salto competitivo al equipo para empezar a crecer en Europa. Desde la llegada del entrenador asturiano el Valencia ha demostrado ser competitivo en la Liga española y ahí están los dos cuartos puestos y el campeonato de Copa del Rey. El siguiente paso es competir en Champions, y para ello, Otamendi puede ser el mejor aliado de Marcelino.