La despedida de Maxi Gómez

El Valencia CF hacía por fin oficial este domingo el fichaje de Maxi Gómez hasta el 30 de junio de 2024 y pocas horas después el delantero uruguayo publicaba a través de sus redes sociales la carta de despedida dirigida a los aficionados del Celta de Vigo. Un escrito en el que el jugador se acuerdo prácticamente de todo el mundo en el día de su salida definitiva del club que le dio la oportunidad de dar el salto a Europa y dos años después de firmar por el club de Mestalla.

¿Así hace oficial el Valencia CF el fichaje de Maxi Gómez?

"Luego de dos temporadas, hoy me toca despedirme del RC Celta. Club que me dio la oportunidad de jugar en el fútbol europeo y comenzar a vivir este sueño. Agradezco a mis compañeros, directivos, entrenadores, empleados del club e hinchas por todo el apoyo recibido en los momentos buenos y malos. Agradezco el cariño recibido por parte de tod@s los celtiñas, que me hicieron sentir como en casa. Muchas gracias RC CELTA", es el contenido de su sentido mensaje.



A partir de ahora, Maxi cuenta ya los días para incorporarse a su nuevo equipo en esta pretemporada.

"La verdad que estoy muy contento de poder venir al Valencia CF, es un club muy grande. Estoy muy feliz por venir y es algo muy lindo poder jugar Champions, nunca lo hice y siempre lo soñé de chiquito. Estoy muy agradecido al Valencia CF como ya dije y muy contento", eran sus primeras palabras como valencianista.