María Jiménez ficha por el Valencia Femenino

El Valencia Femenino ha anunciado este lunes el fichaje de la defensora María Jiménez, procedente del Levante Femenino, hasta 2021.

La futbolista, de 18 años, ha militado las dos últimas campañas en el Levante Femenino y previamente formó parte del Elche y del Sporting Plaza Argel, donde jugó durante siete años.

María Jiménez, que se proclamó, en verano de 2018 en Suiza, campeona de Europa sub-19, mostró sus primeras impresiones tras incorporarse al Valencia en unas declaraciones facilitadas por el club valenciano.

"He decido sumarme al proyecto del Valencia porque creo que es un gran club, con una grandísima base. Me gustaría aportar mi juego para que el equipo pueda conseguir sus objetivos. Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de empezar este nuevo proyecto. No me cabe duda de que haremos un gran papel esta temporada", indicó.