Kang In, entre los 80 'chicos de oro'

Kang In Lee pasa un corte más en el Golden Boy 2019. El canterano valencianista se encuentra entre los 80 finalistas del galardón que el periódico italiano Tuttosport entrega al mejor futbolista Sub 21 del año. El surcoreano es el único jugador del Valencia CF entre los nominados y uno de los ocho que juegan en la liga española.

Tras su gran participación en el Mundial Sub 20 con la selección surcoreana se ha disparado el caché del futbolista. En la cita mundialista se erigió en la referencia absoluta del combinado asiático, al que guió a la final con actuaciones magistrales y un buen número de asistencias de gol a sus compañeros. Kang In anotó un tanto en la final, pero no fue suficiente para vencer a Ucrania, pero sí para convencer a los organizadores de que había sido el MVP del campeonato, por lo que fue galardonado con el Balón de Oro del torneo.



Lista con jugadores 'TOP'

A pesar de su corta edad -17 años- Kang In va unos peldaños por encima de la mayoría de jugadores de su generación. Por el Golden Boy pugnan futbolistas hasta cuatro años mayores que él, por lo que el mérito de estar entre los 80 mejores es bastante importante. Comparte cartel con futbolistas de la talla de Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt o Christian Pulisic, por lo que optar a ganar el trofeo es prácticamente utópico este año. No obstante, podrá optar a él en las siguientes tres ediciones, en las que competirá contra más futbolistas de su edad y en las que llegará un bagaje más amplio dentro del fútbol de élite. En los últimos tres años los ganadores han sido De Ligt -2018-, Mbappé -2017- y Renato Sanches -2016-.

El crecimiento del futbolista va a velocidad de vértigo y no solamente se ha convertido en un jugador con cartel sobre el terreno de juego, sino también fuera de él. La marca coreana LG le ha elegido como su imagen principal y su cara aparece ya en varias promociones de la firma de tecnología y electrodomésticos.



Sin sitio en el Valencia

Marcelino no cuenta con él a corto plazo... [seguir leyendo]