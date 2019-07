Maxi Gómez: "Se hablaba del Barça, el Atlético, equipos ingleses... pero dije sí al Valencia CF"

Maxi Gómez ha sido presentado en la sala de prensa del Camp de Mestalla como nuevo jugador del Valencia CF. El delantero uruguayo ha estado acompañado del presidente, Anil Murthy, que ha destacado la apuesta de Maxi por delante de ofertas de clubes "económicamente más poderosos". "Bienvenido, Maxi. Estamos contentos de dar la bienvenida a un atacante joven y con muchas ganas de seguir creciendo en un gran club como el nuestro".

Esta es la comparecencia de prensa de Maxi Gómez esta tarde en su presentación ante los medios en Mestalla:

¿Cómo transcurrió la semana previa a su fichaje por el Valencia CF? Hubo momentos en que se daba por hecho su llegada al West Ham United.

"La verdad es que fueron días duros, yo estaba en la Copa América con Uruguay. Muy metido en el torneo, sé que se hablaba mucho de mi fichaje. Dejé a mi agente que hablara con los equipos. Elegí el Valencia porque me gusta como club, tiene varias competiciones en liza, ojalá que esté muy a gusto y pueda darle goles"

¿Qué es lo que puede ofrecer a este Valencia?

"Me siento muy contento de estar aquí en València, mi cabeza está pensando ya en entrenar y dar lo mejor al club. Cuando un jugador llega al Valencia siempre quiere darle lo mejor. Quiero empezar a entrenar y hacer muchos goles en este club tan grande"

El presidente se ha referido a esa pelea por ficharlo con grandes clubes en lo económico. ¿Ha perdido dinero por venir aquí?

Sí, obvio. Hubo muchos equipos grandes que contaban conmigo, se hablaba del Barça, el Atlético, equipos ingleses... Cuando me nombraron al Valencia, que había ganado la Copa y jugará la Champions, dije que sí al Valencia. Quise venir y demostrar lo que hice en todos los equipos en los que jugué"

¿Se marca una cifra de goles?

"Pese a las pocas vacaciones, poder venir a firmar ha sido lindo. Yo de chico soñaba con jugar la Champions, lo jugaba en la Play hasta hace dos años. Es algo muy lindo. Estoy muy tranquilo, trataré de ayudar lo máximo posible al equipo. Estoy para hacer goles, que es lo que me gusta"

El Valencia CF no tiene un delantero de tu perfil. ¿Cómo es Maxi Gómez?

"Me gusta mucho estar en el área, me gusta jugar también, soy técnicamente bueno, y poder aportar lo mejor al Valencia. En definitiva, me gusta estar en el área y hacer muchos goles"

¿En algún instante se le pasó por la cabeza jugar en el West Ham?

"No estaba metido en hablar sobre los equipos; cuando me dijo mi agente que todo estaba hecho con el Valencia, le dije que sí, cuando se dio la mínima opción quise venir a hacer las cosas bien aquí"

¿Ya ha hablado con Marcelino?

"No tuve mucho tiempo, hace unos días fui a saludar a varios y estaba él. Estoy con muchas ganas de empezar, reunirme con los compañeros y con el cuerpo técnico también"

Ha nombrado a Barcelona y Atlético... ¿Por qué primó al Valencia CF?

"Como te decía yo escuchaba de los representantes y ellos negociaban.

¿Le hace especial ilusión jugar al lado de algún futbolista del VCF?

"Todos los que están aquí son muy buenos. Poder estar en el Valencia y jugar aquí es muy lindo, voy a hacer todo para que sea lo máximo posible. Todos son muy buenos porque demuestran que están a nivel alto y ganaron la Copa. Me gusta jugar con todos"

¿Le gustaría que se quedara a su lado Rodrigo Moreno? Quizá, ayude en su juego como pasó en el Celta con Iago Aspas.

"El año fue muy duro para el Celta, sin Iago hubo muchos partidos que no pudimos ganar. Estoy contento de poder estar en el Valencia, ojalá que Rodrigo se quede porque es un jugador muy bueno. Estoy muy feliz, daré lo mejor de mí para el Valencia"

Cabe destacar como Anil Murthy recordó que el fichaje de Maxi no ha sido sencillo al competir "con clubes poderosos en lo económico". "Maxi siempre fue la primera opción. En los despachos también pelemos hasta el final por los objetivos. Los consejos que te dio tu familia, Maxi, fueron la humildad y el sacrificio, y los compartimos en el Valencia. Has tomado una decisión inteligente, muchos prefieren ganar hoy más dinero jugando en equipos menos competitivos", concluyó el presidente deseando "pronto" celebrar los "goles" de Maxi con la camiseta del Valencia. Murthy estuvo en la presentación del delantero uruguayo en compañía de sus hijos.