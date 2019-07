Maxi ha vuelto y está listo para Marcelino

Maxi Gómez ya está aquí. El uruguayo quiere comerse el mundo con el Valencia CF y demuestra su compromiso con la entidad desde el primer día. El flamante fichaje para la delantera blanquinegra no puede esperar más. A pesar de que las primeras informaciones apuntaban a que seguiría en Uruguay hasta el final de sus vacaciones, Maxi está en València. Y está en la ciudad para empezar con buen pie su nueva aventura como profesional. Tanto es así que el charrúa adelantará su retorno a los entrenamientos, recortando el periodo de descanso que le correspondía. Una decisión que demuestra el grado de implicación con el que llega el nuevo valencianista.

El uruguayo lleva desde el lunes compartiendo en sus redes sociales su tiempo de ocio en València. Concretamente en la urbanización de Torre en Conill en Bétera. Maxi y sus más allegados disfrutaron de una jornada de piscina y mates. El charrúa nunca volvió a Uruguay, tal y como estaba previsto. Una vez se resolvió la operación que desembocaba con el punta en el Valencia CF, el jugador voló a Madrid, en principio para viajar a su país. Sin embargo, Maxi cambió de planes.



Aterrizaba el pasado jueves en Manises a la espera de resolver los flecos del contrato que lo vincularía con el Valencia hasta 2024, con una cláusula de 140 millones de euros. No obstante, su fichaje no se hizo oficial hasta la mañana del domingo. Maxi ya no estaba en València. Había cogido el avión el sábado anterior pero su destino cambió de rumbo. Volvió hasta Vigo. Una vez solucionados los trámites pendientes en la ciudad pontevedresa y despedido de sus allegados gallegos, Maxi retornó a la capital del Túria. La idea del charrúa es iniciar su pretemporada este mismo viernes, cuando estaba previsto que volviera el sábado 20 de julio.



Vacaciones recortadas

Cabe recordar que la temporada de Maxi Gómez terminó el pasado 29 de junio, con la eliminación de Uruguay en la Copa América ante Perú. A pesar de que el futbolista del Valencia CF no disputó un minuto en el torneo continental sudamericano, a Maxi le corresponden sus respectivas vacaciones. El punta charrúa coincidirá en su retorno a los terrenos de juego con la vuelta de Uros Racic tras disputar este la Euro sub 21 con Serbia. Para que se hagan una idea, por ejemplo, Carlos Soler terminó un día después que Maxi Gómez –final de la Eurocopa sub 21– y volverá el 24 de julio o Dani Parejo que acabó el 10 de junio y volvió al trabajo el 15 de julio.



Con todo esto, el uruguayo empezará a entrenar este viernes en la sesión matinal de las 9 horas y por la tarde volará junto al resto de compañeros a la concentración suiza de Crans Montana. No se descarta que dispute sus primeros minutos con la casaca blanquinegra este mismo sábado ante el Mónaco. Antes de todo esto, el Valencia quiere dar a conocer a los medios al que es su fichaje estrella para la delantera. El club tiene en mente ofrecer una rueda de prensa este jueves para presentar a Maxi Gómez como nuevo murciélago.

Así pues, Maxi Gómez, quien dijo haber conocido a sus nuevos compañeros la semana pasada, podrá hacer piña para compenetrarse en el campo. De momento en redes sociales, el capitán Dani Parejo es uno de sus seguidores, así como Piccini.



Rodrigo ya lo hizo

Maxi repite el modus operandi de Rodrigo Moreno el verano pasado. El hispanobrasileño recortó sus vacaciones tras disputar el Mundial de Rusia y se presentó en la pretemporada valencianista a poco más de 15 días del fin de la cita mundialista.