La bomba Kang In Lee se cuela en la cumbre de Singapur REUTERS

La bomba Kang In Lee se ha colado en el orden del día de la cumbre que celebran este viernes en Singapur los máximos responsables del proyecto deportivo con el máximo accionista. La decisión del futbolista ha trastocado los planes del club, rechaza todas las opciones de cesión de cara a la próxima temporada y pide al Valencia CF que valore y estudie las ofertas que hay para traspasarlo, una postura que ha generado cierto clima de urgencia en plena planificación y en el momento en que hay que empezar a tomar las decisiones estratégicas para cerrar la plantilla, tanto en el capítulo de salidas como el de los fichajes que faltan para configurar el tercer proyecto con Marcelino y Mateu a la cabeza.

Así, Alemany, el entrenador y el presidente Anil Murthy volaban hacia el país asiático en busca de un consenso definitivo sobre todas las decisiones a ejecutar en las últimas semanas con la etiqueta de máxima urgencia. Así lo demuestra la presencia en la reunión del propio Marcelino, que se marchaba a pocas horas de comenzar el stage de pretemporada en Crans-Montana (Suiza) y del primer test del verano frente al Mónaco, este sábado a las 17:00 en la localidad de Lens, para el que estará ya de regreso.

Sobre la mesa está obviamente la situación planteada por el futbolista coreano, al que el Valencia CF no quiere vender y que desde el pasado mes de enero tiene una cláusula de 80 millones de euros. Aunque Kang In es material sensible, su dimensión se ha multiplicado este verano con el subcampeonato y el Balón de Oro en el reciente Mundial Sub-20, un hecho que puede obligar a los dirigentes del club a replantearse la situación y tomar una postura de consenso para afrontar esta crisis.

Kang In Lee es un jugador en el que el club tiene plena confianza de cara al futuro, aunque de momento no la suficiente como para apostar ya por él y darle protagonismo en el primer equipo, al menos así lo ve el propio futbolista y por eso ha planteado la vía de una salida definitiva. Cualquier decisión que se tome, para que realmente tenga un efecto, ha de ser con el visto bueno de la parte de gestión y también de la deportiva, es decir de Marcelino.