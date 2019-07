Lim busca el consenso: Otamendi, Kang In Lee y Rafael Leao

Mateu Alemany, el entrenador y el presidente Anil Murthy volaban hacia el país asiático en busca de un consenso definitivo sobre todas las decisiones a ejecutar en las últimas semanas para cerrar la plantilla. Así lo demuestra la presencia en la reunión del propio Marcelino, que se marchaba a pocas horas de comenzar el stage de pretemporada en Crans-Montana (Suiza) y del primer test del verano frente al Mónaco, este sábado a las 17:00 en la localidad de Lens, para el que estará ya de regreso.

Sobre la mesa está obviamente la situación planteada por Kang In Lee, que pide al club marcharse traspasado rechazando todas las opciones de cesión. El Valencia CF no lo quiere vender y desde el pasado mes de enero tiene una cláusula de 80 millones de euros. Aunque el futbolista coreano es material sensible, su dimensión se ha multiplicado este verano con el subcampeonato y el Balón de Oro en el reciente Mundial Sub-20, un hecho que puede obligar a los dirigentes del club a replantearse la situación y tomar una postura de consenso para afrontar esta crisis.

Kang In Lee es un jugador en el que el club tiene plena confianza de cara al futuro, aunque de momento no la suficiente como para apostar ya por él y darle protagonismo en el primer equipo, al menos así lo ve el propio futbolista y por eso ha planteado la vía de una salida definitiva. Cualquier decisión que se tome, para que realmente tenga un efecto, ha de ser con el visto bueno de la parte de gestión y también de la deportiva, es decir de Marcelino.



El fichaje de Otamendi

Pero no empieza ni acaba la planificación con el asunto Kang In, el Valencia CF está en un momento clave de su planificación a todos los niveles. Los movimientos relevantes en la plantilla han sido hasta el momento escasos y de intercambio de piezas, Maxi Gómez por Santi Mina y Cillessen por Neto, el resto de incorporaciones, Jason Remeseiro, Manu Vallejo y Salva Ruiz, son las que se aseguró el club en un momento de la temporada en que no estaba muy claro que el equipo fuera a conseguir el pasaporte para la Champions. Quiere decir que el equipo, el proyecto, necesita más madera y en varias posiciones, para lo que se necesita tomar decisiones que afectan tanto a fichajes como a salidas.



Llegados a este punto siempre sale el nombre de Rodrigo Moreno, aunque en esta cumbre de Singapur hay otro que le ha tomado la delantera y es el de Nicolás Otamendi. En el Valencia CF, dentro de la dificultad, crece la esperanza de que en las próximas semanas se pueda llegar a un acuerdo para el regreso del General, contando con lo mucho que esta apostando el central argentino para poder cumplir su deseo de volver a vestir esta camiseta. Y parte de esa confianza se basa en la postura del propio máximo accionista, dispuesto a apostar para hacerlo realidad.

Volviendo a Rodrigo, es uno de los futbolistas de la plantilla por los que en el club se han recibido ofertas y su salida es una posibilidad sobre la que de momento no se han dado las condiciones. Todo puede pasar de aquí al cierre del mercado aunque parece claro que la postura del futbolista no va a ser la de forzar situaciones. Hay ofertas sobre la mesa por más jugadores aunque de momento el Valencia CF las ha rechazado aunque también es verdad que no ha habido todavía una inversión importante para mejorar la plantilla más allá de Maxi, porque también han pagado por Cheryshev pero el ruso ya estaba cedido la pasada temporada.



Rafinha y Rafael Leao

Sobre la mesa hay nombres como los de Rafinha y Rafael Leao, el delantero del LOSC Lille por el que pugnan ya varios clubes importantes de Europa. El Valencia CF ya se ha movido para trabajar un fichaje en el que el máximo accionista ve una gran oportunidad porque va a ser seguramente uno de los más importantes en los próximos años y es solo ahora cuando el Valencia CF tiene posibilidad de ficharlo haciendo un esfuerzo que podría irse a los 30-35 millones. Se trata de otra operación que requiere consenso porque se trata de un futbolista muy joven, acaba de cumplir 20 años, y con la experiencia justita en la élite. No puede venir para no ser importante en el equipo.