La isla valencianista del Mar Egeo

La dimensión del Valencia CF traspasa fronteras. Con un censo de 344 peñas, según datos de la Agrupació, 32 de ellas se sitúan fuera de los límites de la Comunitat Valenciana. Ser valencianista no entiende de nacionalidad sino de sentimiento por el club. Una pasión que se extiende desde una ciudad bañada por el Mediterráneo, cuna de grandes civilizaciones y puerto de proyección del valencianismo por el mundo, hasta el Mar Egeo. Desde Grecia, la isla de Siros da fe de ello.

Hace dos años que el germen blanquinegro llegó a Siros y «ahora toda la región sabe lo bien que juega a fútbol el Valencia», cuenta Panagiotis Tsoukos, portador del sentimiento valencianista a la isla. «Cada semana nos reunimos cerca de 50 personas en la cafetería del club para ver los partidos del Valencia CF», explica Tsoukos. En este caso no es una peña sino una academia de fútbol, originaria de Pagos, la que ha hecho llegar los valores.

Cuando Panagiotis Tsoukos asistió a un seminario de técnicos del Valencia CF en Atenas, nunca creyó que eso significaría que el valencianismo entraría en la isla. «Fue muy emocionante ver la final de la Copa del Rey con todos nuestros alumnos, familiares y vecinos, conseguimos levantar el título, increíble», rememora Tsoukos.

A raíz del seminario, la academia GPS SEE Valencia CF, empezó a portar el nombre del club y realizar un campus de cuatro semanas que termina el 8 de agosto. La academia cuenta con equipos sub 6, sub 8, sub 10, sub 12 y sub14 con una treintena de niños y niñas. «Todos ellos son del Valencia», recalca Panagiotis, el cual es el director técnico. «Me encargo de preparar los programas para los equipos y de ayudar a los entrenadores en todo lo que pueda», detalla el griego.

Panagiotis ya sabe que lo que es el ambiente de Mestalla ya que «estuve en marzo contra el Betis, fue fantástico», recuerda el heleno. Ahora la intención es que los pequeños que forman la academia viajen a València pero aún no está confirmado. Si lo hacen podrán visitar tanto el estadio como la ciudad deportiva. Una experiencia que ya vivió Panagiotis por sí mismo.

Tal es la pasión por el Valencia CF que a su mejor jugador del equipo sub 12 le llaman 'el pequeño Parejo'. «Lleva el 10 y técnicamente es muy bueno», explica Tsoukos. Quizá este sea uno de los jugadores que en un futuro puedan probar en la cantera valencianista ya que «es el objetivo de esta academia», cuenta Panagiotis Tsoukos.

Asimismo, el Valencia griego también tiene su particular derbi de la ciudad. «El Ajax tiene otra academia en la isla y los partidos contra ellos son muy intensos. Son como los duelos con el Levante», comenta el director técnico de una escuela que se alzó en los dos últimos cursos con el campeonato regional sub 12. «Ferran, Gayá o Parejo son los ídolos de los críos, también Mina, no entiendo como lo vendieron», sentencia Tsoukos, el farero que alumbra a los 'Piratas del Mediterrani' a su paso por tierras helenas.