Ya es oficial. Este mediodía el Valencia CF ha comunicado el acuerdo alcanzado con el jugador Nacho Gil para la rescisión del contrato que le vinculaba con la entidad. SUPER ya adelantó este jueves la negociación que estaban llevando a cabo ambas partes.







Una vez el extremo ya no tenía ningún vínculo valencianista, el conjunto del Bierzo se encargó de anunciar su llegada al Estadio El Tolarín.Es por ello que, junto con Abdennour, Nacho Gil no tenía una fecha estipulada de regreso al trabajo para este verano. Con todo esto, el alto interés de la escuadra blanquiazul terminó de convencer a Gil para volver a jugar en la categoría de plata del fútbol nacional, que ya disputó el año anterior con el Elche. Una experiencia que no fue tan bien como se preveía puesto que el canterano solo pudo disputar once partidos en los que anotó dos goles. Cabe recordar que Nacho Gil no pudo ser inscrito hasta el mercado invernal en las filas ilicitanas ya que su ficha no llegó a tiempo en el mes de septiembre.