¿El futuro de Rodrigo y Kang In Lee? Marcelino responde

¿El futuro de Rodrigo y Kang In Lee? Marcelino responde

Marcelino García no habla de posibles fichajes pero deja en su primera comparecencia de esta pretemporada un titular sobre Rodrigo Moreno. El técnico afirma estar convencido de que no hay que buscarle sustituto porque cree que se va a quedar en el Valencia CF. Estas son sus palabras:

"No voy a hacer valoraciones de los que no están en la plantilla. En cuanto a Rodrigo, es un jugador que está aquí y que ahora mismo todos pensamos que va a seguir. Si luego el club y el futbolista ante una posible oferta se plantean otra cosa, pues lo valoraremos. Queremos jugadores que quieran estar aquí, sabemos de la importancia de Rodrigo pero lo importante es la felicidad. No estamos buscando alterativas porque en este momento pensamos que Rodrigo se va a quedar y creo que así es su pensamiento".

Respecto al primer test frente al Mónaco, que acaba con derrota por la mínima, explica que "siempre se sacan conclusiones, siempre, y en la pretemporada son partidos para ir viendo, reforzando lo que hemos hecho estas temporadas, lo que tenemos que mejorar y ajustes por hacer. El apartado físico cuenta y para nosotros lo esencial es estar lo mejor posible para el inicio de la competición".

Marcelino se ha referido también la reciente viaje a Singapur para verse con el máximo accionista, Peter Lim, y analizar los pasos a dar en las próximas semanas para cerrar la plantilla: "Bien, bueno, hemos ido allí a una reunión que estaba prevista, consideramos que era un momento bueno. Lo primero que hizo Peter fue felicitarnos al cuerpo técnico y la plantilla por la Champions y por la Copa, y después hablar del pasado, de lo que fue la temporada anterior, de presente y futuro. No os voy a decir ni pormenorizar en qué sentido fue".

Sobre Kang In Lee: "Me refiero a él como con Rodrigo, es un futbolista que está con nosotros. El club pone a disposición del entrenador las herramientas y al entrenador le toca elegir y en ese abanico está Kang In. Es jugador de la primera plantilla".