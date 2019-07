Tres fichajes para rematar la plantilla del Valencia CF

No hay motivos para la preocupación más allá de la necesidad de desbloquear la situación de Kang In Lee, sobre el que el club se mantiene en su postura de que ha de salir cedido a un equipo de LaLiga en el que pueda tener minutos y responsabilidad para seguir creciendo y ser el futbolista importante de futuro que el club desea. Habrá que convencerlo de que desista de su postura, que a día de hoy sigue siendo la de marcharse traspasado, aunque no va a ser tarea sencilla. Por lo demás, la planificación de la plantilla sigue según la hoja de ruta marcada y la cita con Peter Lim en Singapur ha servido para constatar que en estos momentos el club tiene músculo suficiente para afrontar los tres o cuatro fichajes que necesita Marcelino para cerrar una plantilla competitiva capaz de competir a un alto nivel en todas las competiciones, incluida la Champions. Hay capacidad para afrontar alguna operación importante en el mercado y, además, hay futbolistas de los que se podría obtener un traspaso también alto en caso de que sea necesario y así se decida.

[Últimas novedades en el fichaje de Pedro Porro]

Marcelino, Mateu Alemany y Anil Murthy viajaban ya durante la noche de este viernes hacia Suiza para estar en con el equipo en el estreno de la pretemporada ante el Mónaco que se saldó con derrota por la mínima. La cumbre de Singapur con el máximo accionista ha sirvió para hacer balance de las operaciones ya ejecutadas, Maxi Gómez por Santi Mina y Cillessen por Neto, además de la incorporación definitiva de Cheryshev, así como para poner el enfoque en las próximos frentes que el Valencia CF intentará cerrar para completar la plantilla 19/20. La conclusión oficial es que hay un consenso importante con respecto a los principales asuntos relacionados con fichajes y salidas. En lo que respecta a la defensa a Marcelino le falta al menos un central siempre que no se produzca alguna salida en esa posición, y el nombre de Nicolás Otamendi ha estado sobre la mesa. El argentino interesa aunque la postura del Valencia CF irá en la línea de dejar que la operación se ponga a tiro en términos económicos. No es una prioridad lanzarse a una negociación con el Manchester City porque a día de hoy el club inglés mantiene las expectativas de hacer caja con el traspaso del argentino. Para hacer viable el fichaje el futbolista ha de mantener su compromiso de no aceptar ninguna otra oferta hasta pactar una salida que sea asumible por el club de Mestalla, y eso ahora mismo es cuestión de tiempo.

Más nombres importantes

Mientras, el club avanzará en otras posiciones como la línea medular, donde el club mantiene el tira y afloja con el Barça para hacerse con Rafinha, y la delantera. El centrocampista ofrece algunas dudas después de una lesión de muchos meses y el club está dispuesto a asumir cierto riesgo, pero no al precio que está pidiendo el Barça por él. La última noticia es que ha acudido a la concentración de Valverde en Japón.

Respecto al ataque, Marcelino, una vez cerrado el cambio de Mina por Maxi Gómez, plantea... [seguir leyendo]