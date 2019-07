El Valencia CF campeón arranca la máquina

Valencia CF - AS Mónaco (17:00 horas)

Como hace un año, en el arranque de la inolvidable temporada del Centenario, el Valencia CF calienta motores en tierras suizas. El cuartel general ha cambiado, esta vez es el Grand Hotel du Golf et Palace, pero no el idílico paraje de montañas y frescas temperaturas en Crans Montana, más propicio para la exigencia física que el sofocante calor valenciano. Otra diferencia con el pasado curso es la duración del stage, unos días más corta. Para el Valencia ha sido llegar y besar el santo. A partir de las 17:00 el equipo vivirá ya su primer amistoso y enfrente estará el AS Monaco de Leo Jardim.

Los blanquinegros volverán a engrasar la máquina casi dos meses después de levantar un título tras 11 años de sequía: la Copa conquistada en Sevilla frente al Barça el 25 de mayo. La afición ha esperado ansiosa para ver a su equipo campeón con la ilusión añadida que ofrecen las caras nuevas de los fichajes. Este sábado los valencianistas verán por fin en acción con la camiseta del Valencia a los Cillessen, Maxi Gómez, Jason, Manu Vallejo, Salva Ruiz... Todavía quedan refuerzos por aterrizar, pero poder ver al holandés ex del Barça con los guantes puestos, a Jason por la derecha o la sintonía en la delantera con la entrada de savia nueva carga de alicientes el amistoso contra el Mónaco en el Stade du Christ-Roi de Lens, comuna suiza a pocos kilómetros del pueblo, con su glamurosa estación de esquí, donde descansará el conjunto de Mestalla.

El partido, como el del martes 23 ante el FC Sion, se enmarca dentro del Festival de Fútbol de Los Alpes. El adversario se presenta al duelo con más recorrido en sus piernas, ayer mismo jugó contra el Everton su cuarto amistoso de pretemporada, el segundo en este cantón de Valais, al que llegó una semana antes. Los ingleses se impusieron con un tanto de Coleman. Para los de Marcelino el choque es prácticamente un entrenamiento más con el que empezar a romper mano pensando en la extensa carrera que aguarda en un curso 19/20 con cuatro competiciones en liza: Liga, Copa, Champions y Supercopa de España.

La atracción principal es Maxi Gómez. Él debe traer el gol que faltó el año anterior. ¿Tendrá su primera aparición al lado de Rodrigo? La previsión del cuerpo técnico es que sí, que el ex del Celta sume al menos unos minutos. Es el plan que este sábado debe ratificar Marcelino a su llegada a Crans Montana tras la reunión mantenida con Peter Lim, Anil Murthy y Mateu Alemany en Singapur. Las ganas con las que el delantero charrúa se ha plantado en el grupo han cautivado a los técnicos. Pese a que sólo encadena dos entrenamientos con todos, el goleador de 22 años ha dejado buenas sensaciones y una excelente condición, ya que apenas paró al estar con Uruguay en la Copa América.

Precisamente, Radamel Falcao, la estrella del Mónaco, no estará esta tarde en Lens. El colombiano se encuentra de vacaciones hasta el lunes 22 por haber participado con su selección en el mismo torneo sudamericano que Maxi. Jardim ha confeccionado onces diferentes en cada parte de los últimos partidos –perdieron también con el Lausanne (2-1) y 5-0 con el Lokeren–. Pellegri, Geubbels, Subasic y Jovetic tampoco están en un grupo donde destacan Fàbregas o Rony Lopes. El modelo de Marcelino será igual, dos onces y cambios en cada mitad del choque. Todos los que han viajado están disponibles salvo Cheryshev. A diferencia de los blanquinegros, la campaña pasada del Mónaco, un clásico de la Ligue1, fue horrible. coqueteó con el infierno y terminó décimo séptimo.