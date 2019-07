El fichaje de Rafinha sigue a tiro... y Cesc le valida para el Valencia CF

El mercado del Valencia CF no para. El siguiente en la lista es Rafinha Alcántara aunque el fichaje del brasileño requerirá tiempo y paciencia. Apuntado en rojo como uno de los nombres para adquirir este verano, Rafinha no está descartado. El club trabaja su incorporación para ofrecer a Marcelino más alternativas en el mediocampo valencianista, pero no corre prisa. La entidad de Mestalla sigue negociando con el Barça por el hijo de Mazinho a su ritmo.

No es ningún secreto que desde el Valencia CF ven en Rafinha una oportunidad de mercado. Sin embargo, los dirigentes blanquinegros no van a hacer ninguna locura. Saben que es una pieza que aportará calidad al equipo pero también conocen los problemas físicos que arrastra el brasileño. A pesar de que no haya una ofensiva total por el futbolista del Barça, desde el club transmiten optimismo de cara a incorporarlo este verano. No obstante, Rafinha seguirá como blaugrana puesto que el fichaje no será inminente, será trabajado al compás que se marque desde Mestalla.

Para todo ello, la voluntad de Rafinha tiene que decantar la balanza. El centrocampista tendrá que hacer fuerza para terminar en València. Esa es la clave. Si Rafinha Alcántara se pone del lado del Valencia CF, el club saldrá ganando en una negociación que viene de lejos. A pesar de esto, el brasileño cogió el avión a Japón con el resto de compañeros del Barça para participar en la gira asiática de los culés.



Fàbregas valida al brasileño

Por su parte, el jugador del Mónaco, Cesc Fàbregas, comentó que "Rafinha es un jugador muy válido para el Valencia CF". El que fuera compañero de Rafinha en el conjunto catalán dijo sobre el brasileño que "siempre me ha gustado pero tuvo mucha mala suerte con las lesiones". Cabe recordar que Fàbregas compartió una temporada con el menor de los Alcántara en la ciudad condal.

Además, Cesc explicó que "me lo encontré de vacaciones y me dijo que estaba muy bien. Tiene físicamente el alta y es un tío que aporta mucho más que su calidad".