El Valencia CF rechaza un ofertón por Mouctar Diakhaby

El Valencia CF se hace fuerte en el mercado con sus futbolistas y no es solo una declaración de intenciones, es una realidad que se demuestra con situaciones de mercado como la que se ha producido sin ir más lejos en los últimos días. El club, después de analizar los pros y los contras, ha decidido rechazar una oferta de 40 millones de euros por uno de sus futbolistas. Ni Rodrigo ni Parejo ni Guedes ni Kondogbia, se trata del central francés Mouctar Diakhaby, una de las grandes apuestas de futuro que en apenas un año se ha revalorizado de una manera espectacular, hasta el punto de llamar la atención de clubes importantes de Europa.

La oferta por Diakhaby le llega al Valencia CF desde la Premier League, donde hay al menos dos clubes que ofrecen esa cantidad por el central y hasta un tercero que estaría dispuesto a entrar en la pugna. No obstante, la postura del club ha sido muy firme en este sentido, a día de hoy no vende a su jugador por esa cantidad aunque eso no quiere decir que el tema haya quedado cerrado. El Valencia, que tiene propuestas por diferentes jugadores, sigue atento a los movimientos del mercado y abierto a escuchar ofertas en este caso por el joven central siempre que sean por encima de esos 40 millones.

Los máximos responsables, de acuerdo con el máximo accionista en la reciente visita a Singapur, en la que esta propuesta igual que otras estuvo sobre la mesa, creen que puede haber clubes que ya hoy paguen más por el joven central puede valer más, pero sobre todo existe el convencimiento de que en uno o dos años tendrá un valor muy superior. El Valencia CF se va a mantener expectante sobre este asunto al menos hasta el cierre del mercado en la Premier League el próximo 8 de agosto.

El hecho de que el club no haya decidido traspasar a Diakhaby puede sorprender en un principio, aunque si se analizan los números detenidamente todo tiene un sentido. El club fichó al francés el pasado verano por 15 millones más dos en variables que probablemente se hayan cumplido, porque el futbolista ha tenido bastante participación y el equipo vuelve a estar en Champions, por lo que serían 17 millones de euros el coste de la operación. En su momento parecía una apuesta demasiado arriesgada de Pablo Longoria, que además apenas llevaba unos pocos meses trabajando para el club, porque el rendimiento del jugador había sido irregular en su anterior equipo, el Olympique de Lyon. Sin embargo, en solo un año la situación se ve de otra manera, el jugador tiene ahora un valor superior en el mercado y el Valencia CF lo tiene atado hasta 2023 con una cláusula de 100 millones de euros que da tranquilidad.



Las cifras de Diakhaby

40 millones son muchos, se podría decir que es una muy buena oferta, aunque razones para desaconsejar la venta en este momento también las hay. ¿Por que el Valencia ha decidido por el momento no traspasar a Diakhaby? Hay que tener en cuenta que a efectos da fair play financiero queda mucho fichaje por amortizar y, además, hay que contar con que el Lyon se reservó en el acuerdo un porcentaje sobre una futura venta, que según hemos podido averiguar sería de un 15%. Todo eso va restando plusvalía neta a la venta.

Esta es una de las razones por las que el Valencia CF asegura que por el momento no contempla como prioridad la incorporación de un jugador como Nicolás Otamendi, una cuestión a medias entre lo económico y lo deportivo. En el club consideran que hay tres centrales de plenas garantías con Garay, Gabriel Paulista y Diakhaby, lo que significa que al menos a día de hoy no existe una necesidad de hacer una fuerte inversión con otro central a menos que alguno de ellos se acabe marchand. En ese supuesto, el plan puede cambiar.