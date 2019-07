Mateu: objetivo Rafinha

El Valencia CF mantiene intacto su interés por el futbolista del Barça Rafinha Alcántara, que en las próximas semanas puede convetirse en uno de los últimos refuerzos para completar la plantilla 2019/20. Es otra de las conclusiones de la reciente cumbre celebrada en Singapur con el máximo accionista. Es un futbolista que encaja en los planes de Marcelino para dar más opciones en la medular, donde es evidente que Dani Parejo necesita una alternativa, y que según la información que tiene el Valencia CF está plenamente recuperado de la lesión de rodilla que le hizo perderse casi toda la temporada pasada. No se puede hablar sin embargo de un desenlace inminente porque no hay acuerdo por el momento en el precio de salida y Mateu Alemany confía en que con el transcurso de los días las condiciones van a bajar, de momento el futbolista ha viajado a Japón con su equipo y allí tratará de ponerse a punto para estar en perfectas condiciones cuando se produzca la llamada, que salvo cambio de planes llegará antes de que se cierre el mercado de fichajes.

El de Rafinha es uno de los ajustes previstos en estas últimas semanas, que no serán muchos si no se produce alguna salida importante y no prevista. Hoy, se puede decir que en el Valencia CF existe el convencimiento de que hay una plantilla competitiva más allá de las situaciones de mercado que se puedan dar de aquí hasta el 2 de septiembre.