Diakhaby: "Estoy feliz, quiero seguir en el Valencia CF... y ya está"

Nacido en Vendome, cerca de París, el 19 de diciembre de 1996, Mouctar Diakhaby es un tío tranquilo que quiere seguir viviendo el sueño de jugar la Liga de Campeones con el Valencia CF. Solo un año después de su fichaje ya tiene clubes detrás dispuestos a pagar más del doble, aunque él está convencido de que acertó al venir a València y ahora se alegra de que el club haya puesto el listón bien a todos los que vienen a preguntar por él. El defensa ha concedido una entrevista a SUPER durante la concentración del Valencia CF en Crans Montana.

Entrevista completa

Buenas tardes, Mouctar. Ha pasado ya un año desde que llegó del Lyon a València siendo prácticamente un desconocido para los aficionados. ¿Ha cambiado mucho su vida en todo este tiempo?

Todo ha cambiado, claro. La ciudad, la forma de vida... También la Liga española es bastante diferente a la francesa. Pero lo que realmente importa es que estoy muy contento aquí.

Pero, para un chico de 21 ó 22 años, adaptarse a tantas cosas nuevas habrá sido un asunto complicado, ¿no es así?

Sí, es duro, pero uno tiene que aceptarlo. Cambiar de país, de entorno y habituarme a la exigencia de La Liga para no dejar de jugar y proseguir con mi carrera futbolística...

Ahora, en cambio, se le ve y no parece tan difícil. Hay en el vestuario del Valencia CF una 'banda' de franceses (Coquelin, Gameiro y Kondogbia) que seguro le han ayudado mucho.

Me siento a gusto con todos, feliz con los franceses. Ellos me ayudan un montón en la integración al equipo. Aunque aquí lo primordial es trabajar mucho. El cuerpo técnico es exigente, el club quiere estar en la Champions League y eso requiere disciplina y profesionalidad al máximo.

Me ha comentado Francis Coquelin que le pregunte a Diakhaby quién gana en las partidas de parchís...

Él (sonríe). Francis es un muy buen jugador de parchís, pero yo también. La verdad es que Gameiro es muy malo (ríe nuevamente). Jugamos sólo los tres, 'Kondo' no se anima por el momento.

Recuerdo verle casi tan contento en la celebración por la cuarta plaza en Valladolid como por el título de la Copa en Sevilla.

Sí, sí... Es que el inicio de la temporada y de la Liga fue durísimo para el grupo. Luchamos mucho por remontarlo y acabar los cuartos en la Champions, también para levantar el título. Son las recompensas por todo el esfuerzo. Me puse muy contento porque aquello era haber superado todo lo que sufrimos.

Le brillan los ojos cuando pronuncia la palabra Champions, ¿por qué?

Vengo de un club que estaba en la Champions League y quiero estar siempre en un club que juegue esa competición. Es el sueño que siempre he tenido, el sueño de todos los futbolistas de élite. El poder formar parte de esa competición. Es lo máximo a lo que podemos llegar con los clubes.

Por cierto, ¿a qué equipo francés seguía de niño en la Champions?

No tenía equipos, no era fan de un equipo más que de otro. Sinceramente, yo no veía demasiado fútbol de niño. Me gustaba más jugar fuera con los amigos.

Continuemos con la Champions. ¿Es el atractivo de clubes como el Valencia CF para fichar futbolistas o mantener a otros como ocurre en su caso?

Por supuesto. Es la mejor competición del mundo. Cuando un club la tiene atrae a los jugadores hacia él, como me pasó cuando llegué al Valencia CF. Es una atracción. Decidí venir aquí porque estaba la Champions, para mí es muy importante. Había otras ofertas, pero preferí jugar Liga de Campeones. Además, la gente me dijo que la vida en València es muy buena, y lo he podido comprobar.

¿Quiere Diakhaby continuar en el Valencia CF?

Sí, claro, yo quiero seguir en el Valencia CF porque tengo que progresar más. Sé que puedo mejorar, dar un paso más en mi carrera, sumar más minutos de juego. Aquí me siento bien con todo, con el míster, con la afición, el presidente. Estoy contento completamente en este club.

Supongo que ya lo sabrá. La portada de este lunes en SUPER era que el Valencia CF no quiere vender a Diakhaby por 40 millones de euros. Mouctar valora al Valencia CF y el Valencia CF a Mouctar, considera que vale mucho. Siendo que usted manifiesta su deseo de seguir jugando aquí, ¿es una buena noticia, no?

Eso es. Aunque eso es algo que no me preocupa, son noticias, es el trabajo de la prensa. Yo lo que puedo decir es que estoy muy feliz, sólo me centro en jugar en el campo y ofrecer el rendimiento más competitivo posible.

Pero sabe que hay equipos importantes en lo económico interesados en Diakhaby...

Sí, sé qué me siguen, juego en un club al que los 'top' de Europa miran muchísimo. Como he dicho antes, estoy bien aquí y quiero seguir con el Valencia CF... y ya está.

Veo que prefiere zanjar este asunto, entonces, ¿cómo le contó a su familia todo lo que se vivió en València después de conquistar la Copa del Rey?

Uf, para mí ya fue algo increíble... La afición, la gente estaba loca en la calle... Niños, adultos, abuelos y abuelas, todas las personas de todas las edades estaban orgullosas de nosotros. Es algo muy bonito para un jugador como yo. Ya he visto que en València la gente está enamorada de su equipo y que le encanta el fútbol.

¿Más que en Francia?

Sí. En Francia el fútbol significa menos que en España. Hay mucha pasión aquí. Todos miran el fútbol, en mi país es otra historia.

Y Diakhaby puede decir que conectó con la afición de maravilla casi desde el primer día.

Para mí, para cualquier joven, eso es determinante. La afición del Valencia nos da un plus. Me gusta mucho cuando veo el campo lleno y la grada cantando, creo que la afición anima muchísimo al equipo. Es una ayuda más importante de lo que parece, diría que es definitivo, algo muy bueno para el equipo y para los resultados del club.

¿Se acuerda del partido con el Alavés? Imagino que sabrá por qué se lo digo, Marcelino le hizo jugar en el centro del campo.

¡Sí! Hasta yo estaba sorprendido porque toqué la pelota y todos estaban entusiasmados conmigo. No sé muy bien por qué.

Quizá les recuerde a Mohamed Sissoko por la edad con la que ambos llegaron de Francia, la posición...

Sí, sí, sé quién es...

Él vino como delantero y Rafa Benítez lo convirtió en mediocentro. Diakhaby llegó de central...

(Ríe) Depende del míster.

Al menos tiene la posibilidad de Diakhaby como mediocentro...

En el medio ya había jugado en la cantera del Lyon, como juvenil alterné como central y al pasar a profesional ya solo como central, y un partido en la Europa League con el que hice un gol.

Después de los partidos contra el Arsenal y el Alavés, dónde se le vio de alternativa como '6', ¿le dijo Marcelino si estaba satisfecho con su papel?

Sí, pero eso va a depender de lo que necesite el míster. Si me dice de jugar ahí, lo voy a hacer, claro, y lo haré dando en el terreno de juego todo lo que tengo.

¿Qué importancia han tenido compañeros como Gabriel y Garay en su primera temporada con el Valencia en la Liga?

Hablamos de dos grandes defensas, jugadores muy competitivos, ganadores, experimentados... Han jugado los dos en grandes clubes de Europa. Al jugar al lado de cualquiera de ellos, el que sea, me apoyan, me hablan, me tranquilizan, me aconsejan... Y eso para mí es muy importante.

En lo individual, ¿veremos un Diakhaby mejor este año?

Sí, es posible, dependerá de mí, de lo que dé en el campo. Quiero dar un paso adelante, ser mejor que la temporada pasada.

En lo colectivo, ¿el Valencia dará ese paso para seguir creciendo?

Por supuesto, ya son dos años consecutivos en la Champions League. Creo que el Valencia CF ha progresado, está en un nivel superior como club, tiene mérito estar en la élite de la Liga y estamos satisfechos.

¿Es precisamente eso lo que influye en que los jugadores no deseen irse?

Sí, aunque cada jugador es un caso distinto, si alguien no quiere estar lo va a decir, y yo no puedo decir nada por otros. Aquí somos una familia y queremos hacer muchas cosas juntos para continuar arriba en la tabla.

He leído que participa en campañas de solidaridad con los más necesitados en Guinea.

En diciembre siempre voy allí. Me gusta ayudar porque en mi país de origen las personas tienen problemas, dificultades. A los niños les doy camisetas, zapatillas para calzarse, balones para poder jugar al fútbol, que es su alegría. Compro cantidades de arroz, de alimentos, para quienes no pueden comprar comida o ropa. Es algo con los necesitados, mi padre me tiene informado, él sabe dónde están los problemas en Conakry. ¡Allí se ven niños con las camisetas del Lyon y del Valencia CF!

La última, ¿no se aburren en estas concentraciones? ¿Cómo pasa el tiempo, ha jugado al golf, ha subido al teleférico?

No. Puede ser un poco aburrido. Solo duermo, veo series, entreno fuerte, como y poco más (sonríe).