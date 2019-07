Coquelin: "Para jugar cada tres días hay que reforzarse, pero eso es trabajo de los de arriba"

Marcelino cuenta con un soldado en el pivote que está orgulloso de venir a un equipo campeón. Francis Coquelin superó lesiones de gravedad, levantó un título y descubrió la pasión del aficionado valencianista. Enamorado del ambiente de Mestalla, 'le Roi' del parchís habló para SUPER de la unión del equipo, de su potencial con las jóvenes promesas y de la competencia necesaria para competir en los cuatro torneos que disputará el Valencia CF esta temporada. «El equipo ha demostrado su nivel, no hay que cambiar mucho. Hay que reforzarse, claro, porque para jugar cada tres días tenemos que reforzarnos, pero eso es trabajo de los de arriba, ahora vamos a trabajar fuerte para en la temporada mantener alto el listón en todas las competiciones», detalló Coquelin.

Con una sonrisa en la cara, el francés recibe a Superdeporte. «Cuando eres campeón vuelves con más alegría, el conseguir un título con el Valencia era un deseo especial. Empezar la temporada con eso es un plus de motivación para el equipo», explicó sobre un grupo que se vio capaz de ser campeón en «la victoria contra el Getafe en casa, fue el punto de inflexión, a partir de ahí la gente empezó a convencerse de que podíamos hacerlo. Después con el partido contra el Betis, el empate 2-2 en Sevilla».



Sevilla, inolvidable

La final de Sevilla marcó al mediocentro. «Me sorprendió un poco, sé que la afición ha estado siempre ilusionada con el Valencia, apoyando al equipo. El día de la final fue un apoyo espectacular, algo muy grande. Nos ayudó mucho en los momentos difíciles del partido», recordó Coquelin, el cual se marcó una jugada en dicha cita que se mantiene en la memoria del valencianismo. «Es difícil de explicar, ganábamos 2-1 en el minuto 89, tenía ese plus de energía para colaborar con los compañeros a levantar la Copa», rememoró el galo que además sabe que la grada lo quiere. «La afición siempre estuvo detrás de mí, siempre me envió un pequeño mensaje, que te da energía. Lo menos que puedo hacer como agradecimiento es darlo todo en el campo en cada partido y conseguir un título para ellos con los compañeros», comentó.

Para el centrocampista galo la clave del equipo es que «el vestuario está muy unido, el que juega da lo mejor de sí. Hay calidad en todos los puestos, especialmente en el medio con Dani –Parejo– y Geoffrey –Kondogbia–. En el Valencia CF tenemos muchos jugadores importantes, hay una base de jugadores, bastantes más de once, con calidad para competir en todas las competiciones que nos espera».



Un juego diferente

En el Valencia CF, Francis Coquelin ha madurado, «ahora me siento con más confianza con el balón. Creo que también tengo una posición en el campo que es importante para el equipo. Marcelino me ha dado también mucha confianza. Soy un futbolista distinto al del Arsenal en un sistema de juego también diferente», dijo el '17' blanquinegro que también tiene un papel más veterano. «Empiezo a estar viejo ahora –bromea–. Sí, puedo ayudar a los jóvenes con mi experiencia e intento hacerlo. He jugado en diferentes ligas y tengo esas vivencias, sobre todo, en la Champions, que es la competición donde más se necesita esa experiencia. Creo que lo que nos pasó el año pasado nos va a servir para llegar más lejos en este torneo», apuntó 'Sisco'.

Precisamente, Coquelin reconoció la labor de Paterna al decir que «tenemos muchos jóvenes, ¡no te olvides de Ferran! Parece un veterano porque ya llevo tiempo con la primera plantilla, pero tiene sólo 19 años. Y Carlos Soler. Aún son muy jóvenes. Tenemos la suerte de tener este tipo de futbolistas. La Academia del Valencia es productiva, se nota que el trabajo que se hace ahí es bueno». Entre estos jóvenes se encuentra su compatriota Koindredi, al que Coquelin definió como «un jugador muy fuerte para su edad. Tiene mucha calidad, es muy bueno con los pies técnicamente. Por ahora es un jugador un poco tímido, en la vida es un jugador que habla poco, pero en el campo es más fuerte. Está bien para él convivir con nosotros y en las próximas semanas vamos a ver una nueva cara de Koba Koindredi».

Koba es uno de los francófonos del grupo, aunque para Francis Coquelin no es un problema ya que están integrados on el resto. «A veces cuando tienes este grupo de personas de un país como Francia tienes ese hábito de hablar solo francés, lo bueno con nosotros es que todos hablamos español y podemos hablar con todos. Esa parte de estar solos entre ellos no es bueno, nosotros no somos un grupo cerrado, hablamos con todos. Yo puedo ir con los españoles o los portugueses y no pasa nada. Es muy importante hablar el idioma del país, del equipo. Todos hacemos ese esfuerzo y es positivo para el grupo», argumentó un jugador que disfruta de su tiempo libre en Crans Montana jugando al parchís que no se le da nada mal. «Es una pregunta muy fácil –ríe–. Pregúntale a Gameiro y Diakha... son muy flojos los dos –sonríe–. No quiero hablar, ¡habla con ellos!», bromeó el considerado 'le Roi'.