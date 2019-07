Carlos Soler está de vuelta

Carlos Soler regresó a los entrenamientos con el resto del grupo en la sesión vespertina de este miércoles. El valenciano, que se proclamó campeón del Europeo Sub 21 con la Selección Española, era el penúltimo jugador que faltaba por incorporarse al grupo y a falta que Ferran Torres haga lo propio y se produzcan los últimos fichajes y salidas, Marcelino García Toral podrá contar con toda su plantilla para preparar el regreso a la competición.

El futbolista valenciano llegó, se calzó las botas y saltó al césped como uno más para ejercitarse. Está previsto que viaje y tenga minutos en el partido del domingo contra el Sporting de Portugal. Soler no quiere perder ni un solo minuto en estar a tope, la pasada temporada conoció la gloria por partida doble y acabó la campaña como un tiro, por lo que tiene ganas de estar al máximo nivel para afrontar un año muy prometedor a nivel individual y colectivo. El centrocampista, que tenía muchas ganas de volver, tal y com publicó en sus redes sociales, no perdió la sonrisa en todo el entrenamiento y estuvo muy cerca de compañeros y amigos como Kang In Lee o José Luis Gayà, con los que participó en el rondo de calentamiento junto a otros como Coquelin, Maxi Gómez, Cheryshev y Gameiro.