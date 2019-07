Eliaquim Mangala está en el mercado y se 'vende' al Valencia CF

El Manchester City necesita hacer sitio para fichar al central Maguire, que puede convertirse en el defensa más caro de la historia, y en este sentido ha sacado al mercado tanto a Nicolás Otamendi como a Eliquaim Mangala, dos centrales con pasado valencianista.

Si la operación para traer a Otamendi al Valencia CF está ahora mismo lejos por el coste económico, otra cosa sería el caso de Mangala, al que el club de Manchester estaría dispuesto a dar la carta de libertad porque le resta solo un año de contrato y apenas ha participado desde que sufrió una lesión de rodilla.

Lo curioso es que el día en que la prensa inglesa habla de su inminente salida del City, el futbolista francés ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que aparece en varias jugadas únicamente con la camiseta del Valencia CF.

El vídeo va acompañado de este mensaje: "The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow" ("La lucha de hoy es desarrollar la fuerza que necesitas para el mañana").