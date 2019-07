La decisión del Valencia CF sobre Mangala

Eliaquim Mangala se une a la lista de futbolistas que desearían regresar al Valencia CF en la que también está su compañero de equipo Nicolás Otamendi. El central, que jugó cedido por el Manchester City en Mestalla en la temporada 2016/17, sorprendía este jueves con un vídeo bastante elaborado publicado en sus redes sociales en el que aparece en diferentes jugadas con la camiseta del Valencia. Según ha podido saber SUPER, de Mangala se ha hablado a la hora de planificar el mercado de verano porque se busca un central que complete la línea con Garay, Paulista y Diakhaby, se trata de un jugador que puede salir libre de su actual club, aunque las perspectivas de que el regreso del francés pueda ser una realidad no son precisamente altas.

Aunque Mangala pueda salir en unas condiciones interesantes, lo que pasaría de manera inexorable por una rebaja en su ficha muy importante, existen dudas razonables porque la realidad es que el jugador no ha vuelto a competir de una manera continuada desde que regresó al City. Su mejor temporada en los últimos años fue precisamente la que jugó en el Valencia CF formando pareja con Ezequiel Garay, a partir de ahí, en Manchester apenas tuvo protagonismo y además sufrió una grave lesión en el mes de febrero de 2018, pocas semanas después de ser cedido al Everton en el mercado de invierno. La última campaña, la 18/19, la pasó prácticamente en blanco hasta el punto de que, sin sitio en el equipo de Pep Guardiola tras superar esa lesión en la rodilla, acabó jugando en el equipo filial del City para recuperar sensaciones tras ese largo periodo de inactividad.



Con carta de libertad

Ahora, el Manchester City necesita hacer sitio en la defensa para fichar al cotizado central Harry Maguire, jugador del Leicester que puede convertirse en el defensa más caro de la historia, y en este sentido ha sacado al mercado tanto a Nicolás Otamendi como a Eliaquim Mangala, los dos centrales con pasado valencianista. Si la operación para traer a Otamendi al Valencia CF está ahora mismo lejos por el coste económico, otra cosa sería el caso de Mangala, al que el club de Manchester estaría dispuesto a dar la carta de libertad porque le resta solo un año de contrato.

Lo curioso es que el día en que la prensa inglesa hablaba de su inminente salida del City, el futbolista francés publicaba ese vídeo de jugadas con la camiseta del Valencia CF acompañado de este mensaje: «The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow» (La lucha de hoy es desarrollar la fuerza que necesitas para el mañana). De momento, el Valencia CF deja también el asunto para 'mañana'.