Rodrigo Moreno sigue en el mercado

El Valencia CF sigue sin despejar la incógnita de Rodrigo Moreno, que por segundo verano consecutivo es uno de los nombres del mercado de fichajes. Han pasado dos meses desde que concluyó oficialmente la temporada pasada con la disputa de la final de la Copa y el asunto del futuro del delantero todavía no está ni mucho menos cerrado. En el club, aunque su imagen figura entre los referentes de cara a las campañas de marketing como las de las nuevas camisetas Puma, no existe la seguridad de que Rodrigo acabe formando parte de la plantilla 2019/20. Esto es así sobre todo porque se esperan todavía movimientos importantes desde la Premier League, que cierra su mercado de fichajes el próximo 8 de agosto por la tarde, más o menos 24 horas antes del comienzo oficial de la competición.

Durante los últimos días desde el club han salido diferentes mensajes de tranquilidad con respecto a la situación de Rodrigo, tanto Marcelino como el capitán Dani Parejo se han expresado con cierto optimismo respecto a su continuidad en el equipo. El técnico llegó a decir el pasado sábado tras el estreno en Suiza ante el Mónaco que «en este momento pensamos que Rodrigo se va a quedar y creo que así es también su pensamiento», aunque lo cierto es que en el Valencia CF siguen a día de hoy muy atentos al mercado, a las posibles ofertas que puedan llegar por su delantero y los movimientos de representantes que ofrecen operaciones en las que podría acabar entrando el futbolista. Es, por su importancia en el juego del equipo y por la cotización que puede alcanzar, una de las claves de la planificación deportiva y todo apunta a que esa fecha del cierre en la Premier puede ser definitiva. Es en Inglaterra, en la Premier League, donde hay músculo económico para afrontar una operación como esta, un ofertón como suelen decir en el Valencia al referirse a lo que haría falta para dar salida al hispano brasileño, que tiene una cláusula de 120 millones. En el club tienen constancia de que hay más de un club importante de Inglaterra tras él aunque en este sentido el que decide es el futbolista, que ya ha dicho no a más de un equipo.

Se desvanece día a día la posibilidad de algún otro club después de que el jugador rechazara la opción de irse al Nápoles, que hasta el momento ha sido el club que más empeño ha puestoen ficharlo sin éxito. Y todo a falta de ver los últimos movimientos que pueda hacer el Atlético de Madrid. El club rojiblanco tenía a Rodrigo Moreno entre sus opciones para sustituir la fuga de Griezmann al FC Barcelona aunque parece que el plan definitivo de Simeone pasa por dar ese papel a su flamante fichaje, el portugués Joao Félix. Aún así, el argentino ha descartado a Kalinic a la espera de que salga y están en el mercado también Correa y hasta Diego Costa.



El error de Batshuayi

No es que el Valencia CF no esté preparado para la salida der Rodrigo, desde hace meses la secretaría técnica y el entrenador han valorado posibilidades para el supuesto bastante factible de que el delantero acabase saliendo del equipo. De hecho, hay diferentes perfilesay opciones porque el entrenador está pidiendo un delantero más incluso en el caso de que Rodrigo se quede. Central, lateral izquierdo, centrocampoista y delantero. Lo que ocurre es que a medida que avanzan las semanas la competición se acerca y las opciones se reducen cada vez más. Y una de las premisas para el fichaje del delantero que reclama Marcelino, tanto si sale Rodrigo como si no, es no volver a cometer el error de la pasada temporada. Porque en el club han hecho las reflexiones oportunas y reconocen que traer a un futbolista como Michy Batshuayi fue una equivocación, no por la calidad del delantero sino porque debieron valorar otras cuestiones como las dificultades que pudiera tener para adaptarse o la manera en que iba a encajar en el grupo.