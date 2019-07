Manu Vallejo se la juega

En el horizonte inmediato del Valencia CF no se contempla ningún fichaje. Dos son los frentes de actualidad del conjunto de Mestalla para este fin de semana pero entre ellos no están las altas. Sí las bajas porque el entrenador Marcelino García Toral apremió públicamente a Mateu Alemany para que encuentre equipo a los jugadores con los que no cuenta que no son pocos. El segundo frente es el partido que mañana domingo juega el equipo ante el Sporting de Lisboa, el amistoso con el equipo luso se acordó con el traspaso del italiano Cristiano Piccini el verano pasado. «Las decisiones están tomadas en cuanto a salidas y también tenemos una idea clara de jugadores que vengan con nosotros, repito que si puede ser cuanto antes mejor para que vayan adaptándose y los que tienen que ir también par que se vayan adaptando a sus nuevos equipos» dijo el técnico el pasado martes después del partido ante el Sion suizo, y solo unos días después, ya hay novedades.

Como ya informara SUPER días atrás, el lateral izquierdo Salva Ruiz es uno de los futbolistas descartados por Marcelino, de ahí que el entrenador asturiano haya pedido el fichaje de un lateral izquierdo para que sea el teórico suplente de José Luis Gayà. En este sentido, la salida del futbolista de Albal –Salva se formó en la cantera del Valencia CF pero el conjunto de Mestalla lo fichó a coste cero del Mallorca el pasado mes de enero– está al caer y dos son los equipos que lo pretenden. El mejor colocado en este momento es el Deportivo de la Coruña, equipo de segunda división.



Vuelta a los Cármenes

El otro, es el Grana​da, que ha ascendido esta temporada y equipo en el que Salva ya militó en la temporada 2015/16. Pero sobre el Granada pesa una posible sanción de la Liga de Fútbol Profesional por un posible impago al futbolista Adrián Ramos, por lo que el Deportivo es en estos momentos el favorito para llevarse al jugador valenciano.

Pero no es el único descarte, el propio Marcelino anunció que futbolistas como Rubén Sobrino, Álvaro Medrán, Uros Racic «ya saben su situación», es decir, están descartados, una lista a la que hay que añadir el nombre del canterano Fran Villalba, joven centrocampista que ha dado un salto de competitividad tras una temporada cedido en el Numancia de segunda división y al que el Valencia CF busca una salida en la máxima categoría para que siga creciendo. Se barajan dos opciones, una cesión o un traspaso con opción de compra.

De todos los nombres, el que más problemática presenta es el de Manu Vallejo, joven delantero que el Valencia CF fichó el pasado mes de enero del Cádiz. Hasta dos veces ha puesto el acento Marcelino en el hecho de que Vallejo llega de segunda división y que el Valencia CF es un equipo que se ha puesto como objetivo competir en la Liga de Campeones, que es una manera elegante de decir que quiere otro futbolista, algo que de hecho ha pedido el asturiano. En cambio, Mateu Alemany y Pablo Longoria, sea porque lo ficharon ellos o sea porque son ellos quienes han de ajustar los números, apuestan por que Manu Vallejo sea el cuarto delantero.



Kang In no cuenta en punta

De momento, Marcelino tiene a Maxi Gómez, Rodrigo y Gameiro, pero ha pedido otro futbolista de ataque, que salvo sorpresa mayúscula, tampoco será el coreano Kang in Lee. El coreano actúa como media punta, una posición que no existe en el sistema 4-4-2 que emplea Marcelino. Para él, los dos delanteros son innegociables y lo ha explicado así: «Cuando les pregunto a mis defensas si prefieren jugar contra un delantero o contra dos, siempre eligen jugar contra uno». Eso sí, la decisión sobre el futuro de Vallejo no es definitiva y el propio Marcelino aplaude en público la actitud y ganas del joven atacante, «pero estos días nos permiten tomar mejor la decisión», añade el técnico. Vallejo se la juega en los próximos partidos. Mañana es la primera prueba.

Si el gaditano pasa el corte de Portugal, aún tendrá dos oportunidades más. El 2 de agosto, el Valencia CF viaja a tierras inglesas para enfrentarse al Brighton & Hove Albion de la Premier League. Dos días después, el exámen será en Alemania, concretamente en el amistoso programado contra el Bayer Leverkusen. Si después de estos test, Vallejo tendría una última ocasión de convencer a Marcelino en el Trofeo Naranja ante el Inter. Una vez pasada la concentración de Crans-Montana, el cuerpo técnico y va tomando decisiones sobre los jugadores que estaban en duda de continuar en el proyecto de esta temporada en el Valencia CF.