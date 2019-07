Todo sobre la crisis entre Mateu Alemany y Peter Lim

El pasado jueves 18 de julio Mateu Alemany y Marcelino García Toral viajaron junto a Anil Murthy a Singapur para reunirse con Peter Lim, propietario del Valencia CF y dar el último empujón a la planificación del equipo. El presidente del club de Mestalla acudió al encuentro con la intención de seguir haciendo valer el consenso en las decisiones a tomar, sabedor de que el propietario había mostrado en las últimas semanas su intención de tomar en el mando de las operaciones en los fichajes, pero de consenso nada, la realidad es que Lim, que hasta ahora autorizaba todas las decisiones de Alemany y Longoria, ahora, o no las aprueba, o cuesta demasiado que las apruebe. La consecuencia de aquello es que en estos momentos, Mateu Alemany podría presentar su dimisión porque entiende que hay un cambio de modelo en la gestión del proyecto y que no se respeta su capacidad ejecutiva. Si no pinta nada, se marcha. Así de claro. Y con él, Pablo Longoria.

La noticia, en la que SUPER lleva trabajando en los últimos días, fue adelantada ayer por el periodista Héctor Gómez. La posibilidad de que Mateu y Longoria abandonen el Valencia CF es tan real, que según ha podido saber este diario, en la mañana de ayer domingo, ambos estaban fuera del Valencia CF. Literal. No se trata de un farol. A lo largo de la tarde, las conversaciones se sucedieron entre Anil Murthy, que se encontraba ayer en Singapur donde en teoría hoy se celebraba una reunión del consejo de administración del club que parece haberse postpuesto.

El presidente trata de que evitar las dimisiones de Alemany y Longoria, y a tal efecto está prevista una reunión en València que en principio se celebrará hoy mismo, lunes 29 de julio, entre Anil Murthy, Mateu Alemany y Pablo Longoria. Murthy trata de reconducir la situación, a pesar de que es, evidentemente un empleado de Peter Lim. En este sentido, fuentes del club señalaban a SUPER la posibilidad de que Mateu Alemany y Pablo Longoria sigan esta temporada para evitar que el club quedara desbloqueado en estos momentos, algo que podría ser casi dramático ya que el Valencia CF se encuentra en plena fase de construcción de una plantilla que tiene como objetivo volver a entrar en la Liga de Campeones, algo que es vital para el proyecto y su viabilidad. La salida de Mateu y Longoria en estos momentos, podría hacer embarrancar al Valencia CF. Ayer domingo, al cierre de esta edición, Anil Murthy viajaba hacia la ciudad de València, en Lisboa estaba Pablo Longoria, donde el Valencia CF jugó ayer un amistoso ante el Sporting. Mateu Alemany no estaba con el equipo. A última hora de ayer, el plan de Murthy es tratar de que Mateu Alemany y Pablo Longoria sigan hasta final de esta temporada, pero algunas fuentes hasta señalaban la posibilidad de que Mateu sea cesado por Lim.

En lo que respecta al entrenador Marcelino García Toral, según ha podido saber SUPER, se marchará si se marcha Mateu Alemany. Además, el director general tiene el apoyo de la plantilla, que confía ciegamente en su manera de trabajar.

Los desencuentro s entre Lim y Mateu y Longoria han sido en tres casos, según información de este diario: a Mateu ya le costó mucho trabajo convencer al magnate de Singapur para que le diera permiso y fichar al delantero uruguayo Maxi Gómez. El fichaje de Rafinha es otro de los últimos frentes abiertos, ya que Alemany, Longoria y Marcelino son partidarios de su incorporación, pero el propietario no termina de dar el visto bueno a su incorporación. Y cuando el traspaso de Lato con opción de compra al PSV estaba hecho, Lim rompió la operación que terminó siendo una cesión pura y dura por una temporada.

En caso de que se produjese la salida del Director General del club junto al Director del Área Técnica sería la segunda ocasión en la que a Peter Lim le pasa lo mismo desde que aterrizó en la propiedad del Valencia CF. En 2015 Amadeo Salvo y Rufete fueron los que hicieron las maletas del club también por desavenencias con la propiedad en cuanto a cómo encarar el mercado de fichajes y la planificación deportiva. Nueve años más tarde podría darse un escenario prácticamente idéntico.