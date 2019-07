Paterna toma el viejo continente

Lo volvieron a hacer. Dos años después de alzarse campeones de Europa en categoría Sub 17, los cuatro valencianos de la Selección Española han vuelto a encumbrar sus raíces a lo más alto del viejo continente. Ferran Torres, Hugo Guillamón, Abel Ruiz y Víctor Chust han logrado la doble corona para ser el orgullo de la 'terreta'.

Con diferentes papeles, pero todos importantes a su manera. Ferran Torres ha sido el líder natural de la generación, el faro del equipo. Llegó con la vitola de 'hombre a seguir' y no ha defraudado. Valiente, vertical, decisivo... el extremo fue el mejor de las semifinales y sus dos goles han hecho a España campeona de Europa por segunda vez en dos generaciones diferentes. Su desarrollo físico, potencia en carrera y 'punch' en zona de castigo le hacen un jugador único y con muchas virtudes a explotar. Esta temporada con el primer equipo promete muchísimo y está preparado para ser el jugador de banda incisivo y voraz que quiere Marcelino.

Hugo Guillamón ha sido otro de los referentes del equipo. Junto a Eric García ha formado una pareja espectacular y ha hecho de la selección de Santi Denia una de las más sólidas del campeonato. Su final ha sido muy buena y la semifinal contra Francia una absoluta masterclass defensiva. Con menor envergadura que los delanteros rivales, el de l'Eliana se ha impuesto por capacidad de anticipación, lectura de juego y sobre todo ha destacado por una gran salida de balón, uno de sus principales fuertes. Juega fácil, no se precipita y con solamente una finta se deshace de la presión con éxito. Su nombre no habrá sido el más llamativo, pero sin él no se entiende el triunfo de La Rojita en tierras armenias.

Abel Ruiz no pudo estar en el partido inaugural, pero desde entonces ha sido uno de los futbolistas más destacados. Sin ser su mejor torneo en la faceta goleadora, ha dado un clínic de recursos lejos del área. Ha activado a la segunda línea, aguantado el balón, soportado las tarascadas de los defensores y trabajado para el equipo. En la final fue el oasis en los momentos en los que Portugal apretó con más ahínco. Es un '9' con un sinfín de habilidades más allá de la faceta anotadora y su juego es vital para el resto del conjunto. Víctor Chust, por su parte, ha sido suplente en este campeonato, pero cabe recordar que fue vital en las dos finales de categoría sub 17.