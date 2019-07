Renier González: "Me encantaría ver Mestalla antes del cambio al nuevo"

Gracias a la Recopa del 80, el sentimiento por el Valencia CF entró en Renier González, este famoso cubano que ahora impulsa junto a Adolfo e Ignacio la creación de una peña en la isla. El narrador habla para SUPER de como vivió la final de la Copa del Rey y de sus recuerdos de los años 90 cuando su ídolo, Fernando Gómez Colomer, era el emblema en la época más difícil.

¿Quién es Renier González?

Soy narrador y comentarista deportivo en la cadena Tele Rebelde de Cuba. A mis 48 años, llevó 25 de ellos trabajando en los medios de comunicación. Empecé a retransmitir partidos cuando empezaron a emitir fútbol internacional en el año 1.996. Colaboro con Canal Telesur de Caracas (Venezuela) y con algunos otros medios americanos.

¿Y cómo te nace el sentimiento valencianista? ¿Desde cuándo empiezas a seguir al club?

Sigo toda la información del Valencia CF desde el año 1.980. Fue cuando ganó la Recopa con Mario Alberto Kempes. A partir de ahí me aficioné al conjunto ché y ya sabes cuando uno siente a un equipo desde pequeñito, no puede cambiar. Escuchaba los partidos que podía con una radio de onda corta.

¿Cómo se vive el valencianismo en Cuba? ¿Se reúnen los aficionados blanquinegros para ver los partidos? ¿Cómo surge la idea de la peña?

No hay muchos. La mayoría son del Real Madrid o del FC Barcelona, es muy difícil luchar contra esto. Para la gente que sigue fútbol solo existen esos dos equipos; Cristiano Ronaldo o Messi y parece que este deporte se termine ahí. Al no ser Cuba un país futbolero hay un mimetismo con estos dos clubs. Aunque aquí también hay peñas de conjuntos de la Premier League y la Serie A italiana. Somos la primera peña del Valencia CF. Adolfo contactó conmigo, tenía muchas ganas de crearla y con Ignacio, que su mamá es valenciana, andamos a ello para reunir a todos los valencianistas de la isla. Nunca veo los partidos con otros fanáticos del club porque era complicado agruparnos pero siempre seguí al Valencia CF.

Ese momento en el que te encuentras con otro valencianista como Adolfo...

Cuando me lo dijo no me lo pensé un segundo. ¿Como no íbamos a tener un pedacito del club ché aquí en Cuba?

¿Qué es lo que más te llama la atención del club?

València es una ciudad y un equipo que se asemeja con los cubanos. Tiene que batallar contra monstruos a niveles económicos como Madrid, Barça, Atlético... tener resultados a ese nivel te muestra ese espíritu. Los equipos de València siempre son fuertes y duros. Las Ligas con Rafa Benítez fueron algo espectacular. Vencer a equipos de esa talla se disfruta aún más. Ganar la final de la Copa del Rey contra el Barça fue algo fantástico. Un montón de gente me felicitó pero muchos otros me querían matar –bromea–. Soy muy crítico con Messi cuando viste la albiceleste y muchos se lo toman a lo personal.

¿Pudiste retransmitir la final de la Copa del Rey para los cubanos?

No tuve esa suerte, no teníamos los derechos. Yo estaba narrando un choque de béisbol y seguía el resultado a través del WhatsApp e internet. Estaba más pendiente del teléfono que del partido que comentaba. Casi ni atendí el juego, los televidentes se quedarían atónitos.

Con los nervios, ¿no se te escapó algún chillido con los goles de Gameiro y Rodrigo?

No, hay que ser profesional. Cuando juega el Valencia CF tengo que contenerme aunque a veces el sentimiento se nota. Me puse nervioso cuando el Barça anotó el 2-1 pero al final ganamos que es lo importante.

¿En Cuba emiten partidos del Valencia CF?

De la liga española, aquí suelen retransmitir al Barcelona y Real Madrid, en ocasiones al Atlético

¿Y tú que has narrado esta última temporada? ¿Cuándo comentaste un partido del Valencia CF por última vez?

Este año no narré liga española, sino la Bundesliga. Son responsabilidades de trabajo. Hace más de un año que no me toca narrar al Valencia. Recuerdo hacer alguno de los primeros partidos de Marcelino y de la época de Nuno Espírito Santo, ahí si que retransmitimos más encuentros.

¿Has estado alguna vez en València? ¿Viviste algún partido en Mestalla?

Nunca estuve en València, solo en Madrid. No he estado en Mestalla, lo conozco todo por imágenes y fotografías. Nunca tuve la oportunidad de ir. A Madrid fui por trabajo y circunstancias personales. Me pude llevar a mi hijo. Me traicionó, se hizo del Real Madrid. Me encantaría poder ver Mestalla antes de que el Valencia CF cambie al estadio nuevo. Tiene su mística.

¿Qué memorias tienes como valencianista? ¿Cuáles son para ti los mejores momentos del club en estos cien años?

Esas dos finales que perdimos en la Champions, lamentablemente. Me acuerdo mucho las últimas jornadas con las Ligas de Benítez. Tengo muy buen recuerdo del subcampeonato de la 95/96. Esa temporada pude grabarme varios encuentros y volverlos a ver. También la final de la Copa del Rey de 1.995. Aquel famoso aguacero que cayó sobre Madrid y que por desgracia perdimos contra el Deportivo.

¿Qué jugador del Valencia es tu favorito a lo largo del Centenario?

Fernando Gómez Colomer. Porque en la etapa difícil que el valencianismo vivimos en los años 80, él era el icono que siempre estuvo ahí. Tenía una técnica estupenda. Zubizarreta, Gaizka Mendieta, Baraja, Albelda, Vicente –que lástima sus lesiones–, el 'chino' Silva, el 'Guaje' Villa,€ hemos tenido mala suerte porque cuando teníamos la oportunidad de tener grandes jugadores y armar un buen equipo ya sea Madrid o Barcelona se los sacan. ¿Cuantos laterales hemos producido? Luego llegan los que tienen poderío económico y te lo quitan. Creo que la ley Bosman hizo mucho bien a los futbolistas por tener los mismos derechos que el resto de trabajadores en la comunidad europea pero los poderosos a nivel financiero se beneficiaron de ella. Ahora es muy difícil competir de tú a tú, y aún así el Valencia de vez en cuando planta cara a los gigantes.

¿Sigues la actualidad del club día a día?

Siempre trato de seguir la actualidad del club. Últimamente estuve muy liado con el trabajo, preparando los Juegos Panamericanos y antes con las retransmisiones de Copa América y Copa Oro. Vi algún fichaje, me voy informando por las redes. Algunos no estaban contentos con la llegada de Cillesen pero hay que estar tranquilos. Mostrará el nivel que dio en el Ajax. Con los chicos jóvenes que llegaron y si se mantiene la base con nombres como Guedes, Rodrigo o Parejo se puede competir fácilmente por entrar en Champions.

Has retransmitido la Copa América pero no pudiste ver a Maxi jugar con Uruguay, ¿qué opinas de este fichaje?

Conozco a Maxi Gómez de verlo con el Celta. Es joven, potente y te asegura una buena cuota de goles. No llegó a jugar con la selección porque tiene por delante a Suárez, Cavani y Stuani, pero es el futuro de los celestes. Normalmente, los futbolistas uruguayos cuando van a un club dan rédito inmediato. Son éticamente casi impecables en su entrega en el terreno de juego, en cuanto a su disposición a entrenar, en formar grupo, suelen dar frutos. Lo llevan en la sangre charrúa.

Además del Valencia CF, ¿qué más conoces de la ciudad?

A mí me encanta el baloncesto. Sigo mucho la ACB, la NBA,€Siempre digo que mis equipos de básquet en España son Estudiantes y Valencia. Ganamos la final al Real Madrid hace dos años. Me acuerdo que antes era el Pamesa, ¿no? Soy de todos los equipos de València hasta la muerte –bromea–. Últimamente seguimos al Zaragoza al tener un cubano en el plantel.

¿Qué mensaje le daría al club y a los valencianistas que lo lean?

Que se sepa que en Cuba sufrimos los reveses y nos alegramos y compartimos alegrías con el club. También al Valencia Basket. Amunt Valencia, vamos siempre con el club donde quiera que este. Desde este rincón del Caribe también hay gente que sigue al Valencia CF. Confiamos en que tengan muy buena temporada y que recuerden que acá también hay seguidores a ver si hacen alguna pretemporada por aquí, así como en toda América Latina, desde valencianos que viven por aquí o autóctonos que vamos con el club ché.