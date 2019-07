Una cantera internacional

La cantera del Valencia CF se está internacionalizando con paso firme. A una potente y fructífera captación nacional y local, la entidad de Mestalla está sumando una estructura fuerte para hacer lo propio fuera de nuestras fronteras. La captación internacional cobra una gran importancia en el fútbol actual y el club está trabajando en ser puntero en este aspecto. Jugadores como Koba Koindredi, Joaquín Blázquez, Noha Ndombasi o Yunus Musah son buena muestra de ello.

Desde la llegada de un estudioso del fútbol como Pablo Longoria al club se ha ido dotando de músculo al proyecto de cantera del conjunto valencianista. El Director del Área Técnica fichó para su equipo de trabajo a dos profesionales expertos en el fútbol internacional sub 20 como Sergio Santomé -conocido por su trabajo en medios de comunicación y cobertura de campeonatos de categorías inferiores- y Sebastián Arenz -un especialista en encontrar jóvenes talentos a lo largo y ancho del mundo que trabajó en el RB Leipzig, un proyecto cuyo sustento principal es fichar promesas de diferentes países-.

La captación internacional es uno de los vértices del ambicioso proyecto del Valencia CF para tener una cantera fuerte y de corte europeo. En el club quieren seguir potenciando su buen hacer dentro de España de donde en su día llegaron futbolistas como David Silva o Isco Alarcón y en especial de la Comunitat Valenciana, de donde son jugadores cotizados en el panorama futbolístico actual y que hoy son importantes en el primer equipo como Carlos Soler, Ferran Torres, José Luis Gayà u otros que dieron buen rédito económico como Juan Bernat o Paco Alcácer. Manteniendo esta vocación por encontrar los mejores jugadores de la tierra, se está dando un paso al frente en competir con otros clubes que ya llevan años explotando mercados extranjeros.

Países como Francia, Bélgica, Holanda u otros latinoamericanos son un gran vivero de futbolistas físicamente fuertes y con un umbral de crecimiento amplísimo. El Valencia CF quiere hacerse fuerte en estos lugares; ojear el talento, ser más rápido que otros equipos como el Borussia Dortmund, la Juventus, el Chelsea o el propio Leipzig y ser atractivo para convencer a jóvenes futbolistas de que Paterna es el mejor lugar para crecer.

Traer jugadores con buena materia prima es el primer paso hacia el éxito, pero el talento necesita ser moldeado y conducido para exprimir todo el potencial de los futbolistas. La llegada de Marco Otero procedente del Sion es el perfil necesario para llevar a cabo la labor formativa. No basta con fichar buenas promesas de otros países, una vez llegados a Paterna han de ser conducidos de la mejor manera para que no se pierdan por el camino y puedan llegar a la élite. En esta línea el club potenció su estructura no solamente con la llegada del formador suizo de origen gallego, sino con una mayor dotación de recursos para el día a día de los jugadores. La cantera ya cuenta en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna con un gimnasio propio, entre otras cosas porque en el fútbol de élite el componente físico ha ganado en importancia.



Uno de los mejores ejemplos de este modelo es la llegada de Yunus Musah. El jugador de 16 años llega libre de la cantera del Arsenal y ha sido internacional con las categorías inferiores del país británico. Su infancia y sus primeros pasos en el fútbol los dio, no obstante, en Italia, de donde tuvo que emigrar por el trabajo de sus padres. Pablo Longoria, sabedor que es un futbolista que conoce el balompié italiano, se lo quiso llevar a la Juventus en su día y ahora ha podido hacer la operación porque acababa contrato. Capitán del combinado Sub 18 del cuadro londinense, es un jugador que puede actuar en todas las posiciones del centro del campo y que atesora una potencia extraordinaria como la exhibida en su primer gol con el Mestalla. En el entorno gunner lo catalogan como uno de los jugadores más destacados de su categoría y su salida ha sido un palo. Otros como Koindredi o Ndombasi también han llegado por la potente captación del club y su poder de seducción. Ambos son futbolistas importantes en las categorías inferiores de Francia y jugarán en el Valencia CF.