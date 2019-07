Palabras de Mateu Alemany tras la reunión con Anil Murthy

"Siempre me he visto aquí y he querido estar en el Valencia CF. Es positivo que haya dialogo y se hablen las cosas y se busquen soluciones para las problemas, pero se tienen que solucionar. Ellos piensan lo mismo que yo y vamos a buscar lo mejor para el club y en esa visión tenemos que buscar puntos de coincidencia". Son palabras de Mateu Alemany después de la reunión que ha mantenido hoy con el presidente del Valencia CF Anil Murthy, presidente del Valencia CF. Preguntado ante la posibilidad de que él se vaya, si continúa Marcelino, responde: "Espero que sí".

Como ha informado SUPER, mañana sigue la reunión pero solo el hecho que después es estar hablando este lunes más de cinco horas, se emplacen a seguir hablando este martes día 30 de julio, es síntoma de que la situación es reconducible, si bien es difícil.