Operación salida: Los planes de futuro de Racic

Marcelino García Toral ha hecho un nuevo corte en la plantilla de cara a los amistosos contra el Brighton y el Bayer Leverkusen. El técnico del Valencia CF ha dejado en tierra a Fran Villalba, Rubén Sobrino, Álvaro Medrán y Uros Racic. El serbio no cuenta en los planes del entrenador y no ha viajado con el resto de compañeros a al mini 'stage' de Inglaterra y Alemania. El mediocentro sabe que jugará en otro equipo la próxima temporada y está a la espera de que se resuelva su futuro.

La prioridad de Racic según ha podido saber Superdeporte es seguir jugando en España. No quiere marcharse del país. El jugador sueña con triunfar en el Valencia a medio-largo plazo y quiere seguir creciendo cerca a los ojos de los técnicos. Uros tiene ofertas de traspaso ahora mismo sobre la mesa, pero la intención del club es que el jugador salga en calidad de cedido siempre y cuando no haya una oferta que colme las expectativas. Algo que de momento no ha sucedido.

Racic, de solo 21 años, fue fichado por el Valencia CF el pasado verano y ya tuvo oportunidad de debutar con el primer equipo en partido oficial en una primera campaña que comenzó jugando con el filial en Segunda División B, antes de salir cedido al CD Tenerife.