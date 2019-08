Marcelino habla sobre la crisis del Valencia CF

Semana atípica

"Es obvio que la semana ha sido muy difícil por lo inesperado y sorprendente y porque me considero una persona reflexiva, que analiza detenidamente y a esto no le encontré explicación. La preocupación inundó a todo el club porque el proyecto ha funcionado de forma ejemplar durante dos años. Es más, creo que ha muy pocas experiencias en Europa que hayan dado este rendimiento, siempre basado en un dueño que nos ha dado toda la confianza y con el que consensuamos todas las decisiones... y de repente surge esto de forma sorprendente e inesperada"



"Afortunadamente, esta crisis se cerró. Era claro que se cerraría con dos personas inteligentes y con una gran capacidad hablando entre sí. De ese diálogo surgió la idea de cerrar una herida de forma definitiva y seguro que esto nos hará más fuertes aún"

¿Qué ha pasado?

"Cualquier mínimo detalle. La comunicación o la interlocución no fue la adecuada y, a partir de ahí, surgen diferentes opiniones, simplemente opiniones. Una conversación larga y reflexionada entre dos personas inteligentes que se unieron hace ya dos años para crear un proyecto ganador tas dos temporadas difíciles. Tenían que entenderse, como era lógico, lo esperábamos y así ha ocurrido"

¿Todo seguirá funcionando igual?

"No tiene por qué no funcionar. El diálogo acerca posturas de forma definitiva. La forma de trabajar ha sido la correcta, lo dicen los hechos, los resultados, las conversaciones por esa línea. Me parece que hay motivos para cambiar esa dinámica, porque vamos a realizar el trabajo de la misma forma"

Intervención de la plantilla

"La inquietud y la preocupación nos invadió a plantilla y cuerpo técnico. Sucede que este grupo, en su ánimo de buscar soluciones, no quería volver a vivir situaciones del pasado. El recuerdo de hace dos y tres temporadas es cercano, algunos sufrieron mucho y afectó en lo personal, pasándolo muy mal. Sabían desde dentro los motivos y pretendían hablar con el propietario para buscar soluciones, trasladar su opinión en busca de una solución que beneficiara a todos. Después de dos campañas extraordinarias, en las que se metieron en Champions y ganaron una final de Copa al Barcelona, para los futbolistas era muy difícil volver o tener la incertidumbre de poder luchar por evitar un descenso en vez de luchar por la Champions"

"La plantilla se ha unido, es que ya estaba unida... Está formada por grandes profesionales, con sentido común, que trabajan para hacer un Valencia CF lo mejor posible. Tienen todo el apoyo del cuerpo técnico, querían buscar una solución para construir un proyecto que tiene resultados favorables y muy buena pinta para el futuro"

-¿Partirán en desventaja tras una semana fuera del mercado?

"No, seguro que se continúan negociaciones pendientes, en llegadas y salidas. No creo que esto nos vaya a perjudicar en absoluto, seguro que es así"