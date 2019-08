El murciélago que mutó en gaviota

Hace siete años que Bruno Saltor voló de Mestalla al sur de Inglaterra. En verano de 2012, el '2' del Valencia CF empezaba una aventura en el Brighton & Hove Albion FC, una apuesta por un club de la Championship que se convertiría en una travesía que aún mantiene el rumbo. Bruno no sabía que iba a cambiar las alas de murciélago por las de gaviota para convertirse en toda una leyenda en el 'Amex'. Una historia a la que Bruno sigue vinculado ya no como jugador sino como miembro del cuerpo técnico de Graham Potter. El catalán combina las funciones de entrenador de desarrollo de los jugadores del primer equipo, donde además ayuda a las nuevas incorporaciones a adaptarse a la ciudad, con el asesoramiento al conjunto sub 23 del Brighton.

«Estoy disfrutando de mi nueva posición y aprendiendo. Tome la decisión a conciencia, sabia que era mi ultimo año. No lo hecho de menos ni un día y eso que estoy siempre con el primer equipo y el cuerpo técnico. Estaba preparado para una nueva etapa», explicó Bruno en los informativos de VCF Radio. «He vivido un ascenso, jugar en la Premier,... hace unos años este club no tenía ni casa y ahora tiene unas instalaciones brutales», contó 'el capitán', apodo con el que es conocido en la costa de Sussex Oriental. Tal es así, que el club inglés repartirá máscaras de Bruno en los asientos.

Asimismo, Bruno Saltor no olvidó su paso por el Valencia CF del que guarda «un recuerdo muy bonito. Fueron tres años seguidos jugando la Champions, estoy contento de ello sabiendo de la exigencia que supone». Para Saltor, la visita hoy del conjunto blanquinegro será «muy especial, estoy contento de que venga a Brighton y se pueda disfrutar de un partido de alto nivel. Es un honor. No vamos a encontrar a muchas escuadras en la Premier como el Valencia. Los equipos top de aquí juegan de forma similar así que va a ser un buen test».

Una prueba donde el preparador seagull volverá a coincidir con Parejo al que considera «un jugador espectacular, es un líder que dice mucho sobre el campo. Muy contento de verlo, creo que es el único que queda desde que dejé el club».

El heredero en la defensa de Bruno es otro exvalencianista, Martín Montoya que según Saltor «está motivado». 'El capitán' cree que Montoya tiene «un futuro brillante en el Brighton, se ha adaptado muy bien al club y la ciudad».



La curva de Ryan

También será especial para Ryan. El australiano habló para los medios del cuadro inglés y dijo sentirse «emocionado cuando me enteré de este amistoso, tengo buenos recuerdos y estoy orgulloso de haber vestido esa camiseta». «Es un club con mucho apoyo donde tuve una gran curva de aprendizaje. Aún quedan muchos jugadores de cuando yo estaba, espero ponerme al día», explicó el exguardameta del Valencia CF.