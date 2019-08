Alemany informa a los capitanes y reactiva el mercado

El Valencia CF se pone de nuevo en marcha tras la cumbre de Singapur que viene a aportar paz y el compromiso de todos para cerrar la plantilla que peleará esta temporada por cuatro competiciones, Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España. Mateu Alemany llegó este sábado a Alemania procedente de Singapur para unirse a la expedición del equipo, que en cuestión de horas disputará ante el Bayer Leverkusen el último test de pretemporada antes de presentarse en Mestalla el próximo sábado 10 de agosto. De hecho, tanto él como Pablo Longoria estaban ya en el hotel cuando se presentaron allí los jugadores, que viajaban desde Londres tras haber jugado frente al Brighton el viernes.

Horario y dónde ver el Bayer Leverkusen - Valencia CF

El director general, de nuevo al frente de las operaciones, tuvo tiempo de cambiar impresiones con Marcelino antes de la sesión de entrenamiento por la tarde y de poner al día a los capitanes del equipo del desenlace de la cumbre de Singapur con el máximo accionista, con el objetivo de transmitir la tranquilidad necesaria para afrontar las semanas que restan para el comienzo de la competición. A nadie escapa que han sido días de mucha tensión que se instaló también en el equipo, por la incertidumbre de una posible salida de Mateu e incluso de Marcelino a estas alturas del mes de agosto, con la presentación del equipo en Mestalla a la vuelta de la esquina. Cualquier cosa podía haber pasado y todos en Alemania celebran que la historia haya tenido otro final. El presidente Anil Murthy no viajó de vuelta junto a Alemany y en principio todo apunta a que se ha quedado algún día más en su país.



Operación salida

La agenda sigue en marcha primero con la operación salida, de la que por el momento se ha quedado fuera el coreano Kang In Lee, que de estar en el mercado para una cesión e incluso para su posible venta pasa ahora a tener todas las opciones de quedarse en el equipo de Marcelino, teoría que refuerza el propio comunicado que hizo público el club para imnformar de la reunión que tuvo lugar en el país asiático. En el mismo se recalca la «apuesta muy firme por los jóvenes jugadores de talento formados en su Academia». El jugador, titular en el partido ante el Brighton, se enfrenta este domingo al equipo ante el que debutó en Mestalla con el primer equipo del Valencia CF y logró además su primer gol en la pasada edición del Trofeu Taronja.

No solo Mateu, también Pablo Longoria reactivaba también su actividad ya el viernes tras la fructífera conversación entre el director general y Peter Lim. De las palabras de Marcelino tras la derrota en Inglaterra se desprende que no ha habido más cambios relevantes en la planificación y en los objetivos para configurar la plantilla definitiva. El Valencia CF ha intensificado en los últimos días la búsqueda de un lateral izquierdo para competir con José Gayà, va a fichar un defensa central porque solo hay tres en la plantilla -Javi Jiménez no estará en el bloque definitivo- además de un futbolista de ataque que en principio tiene que ser un delantero más. Queda por ver si la opción de Kang In, ya que no estaba contemplado que se quedase en la plantilla, podría variar en algo el remate final del proyecto.